Zmiany na liście lektur szkolnych. Znamy szczegóły

Ministerstwo Edukacji i Nauki skierowało w środę do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum w zakresie listy lektur szkolnych.

Obecnie w podstawie programowej dla IV-letnich liceów i V-letnich techników wyodrębniono treści, które powinni poznać wszyscy uczniowie, niezależnie od profilu klasy, w której się uczą, oraz "rozszerzenia". Dlatego w podstawie programowej do języka polskiego jest lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla wszystkich uczniów oraz lista lektur obowiązkowych i uzupełniających dla tych, którzy będą realizować program rozszerzony. Lista lektur zawiera też zalecane dzieła teatralne i filmowe oraz teksty polecane do samokształcenia.

Zniknie poezja Marcina Świetlickiego

Zgodnie z propozycją MEiN z listy obowiązkowych lektur szkolnych w liceach i technikach w zakresie podstawowym usunięte mają być wybrane wiersze Marcina Świetlickiego, a w zakresie rozszerzonym następujące pozycje: Jan Parandowski "Mitologia", część II "Rzym", François Villon "Wielki testament" (fragmenty), Piotr Skarga "Żywoty świętych" (fragmenty), Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa" i Janusz Głowacki "Antygona w Nowym Jorku".

Z zalecanych dzieł teatralnych i filmowych proponuje się rezygnację z "Apocalypsis cum figuris" reż. Jerzy Grotowski i "Zezowate szczęście" reż. Andrzej Munk, a z tekstów polecanych do samokształcenia rezygnację z pozycji: Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska "Film w szkolnej edukacji humanistycznej".

Jednocześnie MEiN proponuje rozszerzenie listy lektur uzupełniających w zakresie podstawowym o następujące pozycje: Juliusz Słowacki "Listy do Matki" (fragmenty), Henryk Sienkiewicz "Listy z podróży do Ameryki" (fragmenty), Stefan Żeromski "Ludzie bezdomni", Ryszard Krynicki – wybór wierszy, Adam Zagajewski – wybór wierszy, Witold Pilecki "Raport Witolda", Wiesław Kielar "Anus mundi", Zofia Kossak-Szczucka, "Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917–1919", Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie, John Ronald Reuel Tolkien "Władca pierścieni. Drużyna pierścienia".

Dzieła Jana Pawła II

W zakresie lektur uzupełniających w zakresie rozszerzonym proponuje się dodanie pozycji: Zofia Kossak-Szczucka "Błogosławiona wina", Ferdynand Antoni Ossendowski – "Mocni ludzie", "Ludzie, zwierzęta, bogowie", Krystyna Lubieniecka-Baraniak "Gdy brat staje się katem", Jan Paweł II "Przekroczyć próg nadziei" (fragmenty), "Tryptyk rzymski", "Pamięć i tożsamość" (fragmenty), "Fides et ratio" fragmenty), Karol Wojtyła "Przed sklepem jubilera", Stefan Wyszyński "Zapiski więzienne", Paweł Zuchniewicz "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim".

Listę zalecanych dzieł teatralnych i filmowych proponuje się rozszerzyć o "Przerwanie działań wojennych" reż. Juliusz Machulski, a listę tekstów polecanych do samokształcenia rozszerzyć o pozycje: Jan Błoński "Język właściwie użyty. Szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku", Grażyna Borkowska "Pozytywiści i inni", Włodzimierz Dłubacz "O kulturę filozofii", Keith Houston "Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski", Czesław Jaroszyński i Piotr Jaroszyński "Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej", Piotr Jaroszyński "Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury", Karl Jaspers "Idea uniwersytetu", Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński "Królewski dar. Co Polska i Polacy dali światu", Jakub Z. Lichański "Retoryka. Historia – Teoria – Praktyka", t. I i II, "O polską kulturę humanistyczną. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia Piotr S. Mazur", Ryszard Przybylski "Klasycyzm, czyli prawdziwy koniec Królestwa Polskiego".

Skreślą "Mitologię" Parandowskiego?

W uzasadnieniu do projektu podano, dlaczego MEiN chce usunąć konkretne pozycje z listy lektur. "Proponuje się skreślenie 5 pozycji książkowych z listy lektur obowiązkowych, tj.: »Mitologię« Jana Parandowskiego, część II »Rzym« – na poziomie podstawowym obowiązuje znajomość całej mitologii greckiej; »Wielki testament« (fragmenty) François Villona – motyw średniowiecznej śmierci ujęty jest w lekturach na poziomie podstawowym; »Żywoty świętych« (fragmenty) Piotra Skargi – ze względu na język (staropolszczyzna) i cel powstania utworu (teksty hagiograficzne); »Małą apokalipsę« Tadeusza Konwickiego – ze względu na niejednoznaczne przesłanie płynące z utworu; »Antygonę w Nowym Jorku« Janusza Głowackiego – ze względu na promowanie wartości niezgodnie z treściami podstawy programowej" – czytamy.

Obowiązującą listę lektur można znaleźć na stronie lektury.gov.pl