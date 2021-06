Były radny PiS-u znęcał się nad żoną. Mimo wyroku, nigdy nie trafił do więzienia

Cztery lata temu Karolina Piasecka opublikowała nagranie na którym słuchać jak jej, były już mąż, znęca się nad nią.

Jak sama przyznała zdecydowała się na taki krok ze względu na dzieci.

- Ja bardzo wiele znosiłam. Myślałam, że tak musi być - że małżeństwo jest krzyżem, który trzeba dźwigać. W momencie, kiedy zobaczyłam, że przemoc przelewa się na dzieci... Jak sobie to uświadomiłam, że dzieci mogą podzielić mój los, to doszłam do wniosku, że muszę coś z tym zrobić - przyznała Karolina Piasecka.