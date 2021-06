W wyniku zderzenia samochodu osobowego i szynobusa śmierć poniosła jedna osoba; zginął pasażer auta. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek rano w Krzycku Wielkim (wielkopolskie).

- Niestety wypadek w gm. Włoszakowice okazał się śmiertelny. Nie żyje pasażer. Kierowca trafił do szpitala. Auto znalazło się na przejeździe kolejowym, tuż przed jadącym w kierunku Leszna szynobusem - poinformował we wtorek rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

ZOBACZ: Lubelskie. Tragiczny wypadek w Typinie. Zginął kierowca, 7-latek walczy o życie

Niestety wypadek w gm. Włoszakowice okazał się śmiertelny. Nie żyje pasażer. Kierowca trafił do szpitala. Auto znalazło się na przejeździe kolejowym, tuż przed jadącym w kierunku Leszna szynobusem. pic.twitter.com/RKAxGbBUDA — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) June 8, 2021

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w Krzycku Wielkim. Według wstępnych ustaleń służb, kierujący samochodem osobowym wjechał na przejazd kolejowy i zderzył się z szynobusem relacji Zbąszynek-Leszno. Szynobusem podróżowało ok. 60 osób; nikomu nic się nie stało. Na miejscu nadal prowadzone są działania służb.

ms/PAP