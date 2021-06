Duda: Pronar przykładem, że Polak potrafi

Z dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest przykład, że Polak potrafi i że polski przemysł rodzimy może być na absolutnie światowym poziomie - mówił prezydent Andrzej Duda we wtorek w Siemiatyczach podczas odwiedzin w firmie Pronar produkującej m.in. sprzęt rolniczy.

- Bardzo dziękuję za te 30 lat działalności firmy Pronar dla Podlasia, dla Polski, a więc dla tej małej ojczyzny i naszej wielkiej ojczyzny. Musze powiedzieć, że dumą odwiedzam takie firmy jak ta, bo to jest przykład tego, że po pierwsze Polak potrafi, po drugie, że polski przemysł rodzimy może być na absolutnie światowym poziomie. To nie jest europejski poziom, to jest poziom światowy, top of the top - powiedział prezydent podczas spotkania z mediami.

Dodał, że chciałby, aby "tak wyspecjalizowana produkcja była w naszym kraju realizowana w wielu miejscach".

- Chciałbym, aby inne firmy tutaj na Podlasiu miały zapewnione możliwości transportowe poprzez dobrze rozwiniętą sieć drogową, nowoczesną sieć kolejową i liczę na to, że w najbliższych latach to wielkie zadanie, przede wszystkim spoczywające na władzach centralnych, zostanie tutaj zrealizowane - mówił Duda.

Via Carpatia

Wyraził nadzieję, że przykładem budowy nowoczesnej infrastruktury będzie budowa trasy Via Carpatia, która będzie miała znaczenie dla państw Trójmorza, a także rozwoju gospodarczego Polski wschodniej.

- Ta arteria będzie przebiegała tędy i będzie łączyła państwa bałtyckie z południem Europy - przypomniał prezydent.

- To takim firmom jak Pronar pomoże w rozwijaniu się, a mam nadzieję, że będzie stanowić zachętę i impuls do tego, by zakładać nową działalność gospodarczą - dodał.

