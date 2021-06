6-latka z Polski zaszczepiona przeciwko Covid-19. W internecie zawrzało

Od poniedziałku w Polsce ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko Covid-19 młodzieży w wieku od 12 do 15 lat.

Młodzież może szczepić na takich samych zasadach, jak wszyscy obywatele, w ramach Narodowego Programu Szczepień, tj. w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych. Od września szczepienia będą odbywać się także w szkołach.

Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował również, że toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku 7-12 lat. Wyraził nadzieję, że we wrześniu będą znane wyniki tych badań.



- Jeśli będą one pozytywne, to rząd również w oparciu o rekomendację Rady Medycznej przy prezesie Mateuszu Morawieckim będzie decydował o dopuszczeniu tej grupy dzieci do szczepień - powiedział.

Zaszczepiona sześciolatka

Testy nad szczepionką dla dzieci trwają m.in. w Polsce. Jedną z najmłodszych osób, które przyjęły już pierwsza dawkę szczepionki jest 6-letnia Zosia. Dziewczynka została w poniedziałek zaszczepiona preparatem firmy Pfizer.

"Dzisiaj Zosia lat 6 otrzymała szczepionkę mrna w ramach badania klinicznego Pfizer. Chronimy zdrowie Zosi i dokładamy cegiełkę do walki z pandemią - dzięki dzieciom biorącym udział w badaniu szczepionka będzie zarejestrowana i udostępniona dzieciom na całym świecie!" - poinformowała na Twitterze Elżbieta Brzozowska, wiceprezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka i Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum.

"Eksperyment na dzieciach"

Wpis wywołał ożywioną dyskusję. Część internautów skrytykowała całą akcję.

"Robicie eksperyment na polskich dzieciach. Za darmo to robicie? Kto wam za to płaci" - napisał jeden z komentujących.

"Na ile wystawiłaś fakturę, stawiając na szali zdrowie dziecka? Domyślam się, że nie jednego" - stwierdził inny.

"Za szczepienie dziecka 6-letniego, preparatem eksperymentalnym firmy z tak patologiczną, korupcyjną przeszłością powinno się odbierać prawa rodzicielskie. To skraja nieodpowiedzialność i głupota" - czytamy w kolejnym wpisie.

"Brak mi słów. Życzę ci aby córka dożyła odpowiedniego wieku i Tobie zleciła zastrzyk, gdy nie będziesz już jej potrzebna" - dodał kolejny z komentujących.

"Potwierdzone bezpieczeństwo"

Są jednak i tacy, którzy popierają tego typu działania.

"Gdyby ludzie nie decydowali się na uczestnictwo ich dzieci w testach klinicznych to nie byłoby żadnych leków dla dzieci dopuszczonych do sprzedaży. Ktoś musi dany lek/szczepionkę przyjąć pierwszy" - zwrócił uwagę jeden z internautów.

"Zadałem sobie trochę trudu czytając ten bełkot foliarzy i szczekanie płaskoziemców. Smutne jest to, że mamy w społeczeństwie tylu imbecyli. Zdrówka dla Zosi" - dodał inny.

Sprawę skomentowali również pracownicy Centrum Informacyjnego Rządu, którzy prowadzą profil #SzczepimySię na Twitterze.

"Stosownie każdego zarejestrowanego leku zgodnie z ChPL nie może być eksperymentem medycznym! Bezpieczeństwo, skuteczność i jakość zostały potwierdzone w procesie rejestracji" - napisano.