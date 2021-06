Muhammad Waheed Butt, były pracownik ochrony w jednym z pakistańskich szpitali, podawał się za lekarza i próbował wyleczyć chorą, 80-letnią kobietę. Rodzina Shameem Begum zgłosiła się do oszusta z prośbą o pomoc.

Mężczyzna udawał lekarza w szpitalu publicznym w Lahore we wschodnim Pakistanie. - Nie możemy nadążyć za tym, co każdy lekarz i co wszyscy pracownicy robią przez cały czas. To duży szpital – powiedział jeden z pracowników administracji w szpitalu Mayo w Lahore, który chciał zachować anonimowość.

Oszust w szpitalu

Pracownik przyznał, że nie jest jasne, jaki dokładnie rodzaj operacji wykonał oszust na sali operacyjnej. Podczas zabiegu asystował wykwalifikowany technik. Mężczyzna miał nie zauważyć nic niepokojącego. Szpitale publiczne w Pakistanie cechują się chaosem organizacyjnym i nieefektywną pracą.

Rodzina kobiety zapłaciła za wykonanie zabiegu, a także zleciła dwie kolejne wizyty domowe. Kiedy dolegliwości kobiety nie ustępowały, rodzina zgłosiła się do szpitala ponownie. Wówczas na jaw wyszła cała sytuacja.

Ciało kobiety zostało zabezpieczone. Sekcja zwłok ma wykazać, czy do śmierci przyczynił się zabieg wykonany przez oszusta.

- Były ochroniarz usłyszał zarzuty i jest w areszcie policyjnym – powiedział rzecznik policji w Lahore, Ali Safdar. - Butt podawał się za lekarza i odwiedzał wcześniej również innych pacjentów - dodał policjant. Personel szpitala przyznał, że Butt został zwolniony dwa lata temu za próbę wyłudzenia pieniędzy od pacjentów.

