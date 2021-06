Nowy lek na Alzheimera. USA dopuszcza preparat do użytku

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła w poniedziałek możliwość stosowania w leczeniu choroby Alzheimera leku o nazwie Aduhelm, opracowanego przez firmę Biogen Inc.

Aduhelm zawiera substancję aducanumab, która usuwa lepkie złogi białka, zwanego amyloidem beta, z mózgów pacjentów we wcześniejszych stadiach choroby Alzheimera. W ten sposób powstrzymane mają być procesy niszczenia mózgu, które obejmują utratę pamięci i zdolność do dbania o siebie.

ZOBACZ: Nowy lek na Covid-19. Działa na wszystkie warianty koronawirusa

"To zezwolenie jest znaczące pod wieloma względami. To pierwszy zatwierdzony lek na chorobę Alzheimera od 2003 roku, ale przede wszystkim jest to pierwsza terapia skierowana na przyczynę choroby, czyli obecność blaszek beta-amyloidowych w mózgu, a nie tylko na objawy, które ona wywołuje" - zakomunikowała FDA.

- To dobra wiadomość dla pacjentów z chorobą Alzheimera. Ale to nie jest jeszcze lekarstwo na tę chorobę. Mamy nadzieję, że lek będzie spowalniać postęp choroby - wyjaśnił Ronald Petersen, ekspert ds. choroby Alzheimera w organizacji non-profit Mayo Clinic.

"Lek zmniejsza liczbę szkodliwych płytek"

W listopadzie ub.r. komisja ekspertów FDA odrzuciła autoryzację tego leku, uznając, że badania nie dowiodły w wystarczającym stopniu jego skuteczności. Tym razem jednak Agencja przyznała, że badania kliniczne leku wykazały zmniejszenie liczby szkodliwych płytek w mózgach chorych, co ma prowadzić do spadku liczby hospitalizacji.

"Chociaż dane na temat Aduhelmu są skomplikowane w odniesieniu do korzyści klinicznych, FDA ustaliła, że istnieją istotne dowody na to, że lek ten zmniejsza ilość blaszek beta-amyloidu w mózgu, co prawdopodobnie będzie korzystne dla pacjentów" - napisała FDA w oświadczeniu.

WIDEO - Zwolennik kary chłosty sam został wychłostany. Za romans z mężatką w Indonezji Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/kmd/Reuters/PAP