Trzy osoby trafiły do szpitala po tym, jak awionetka, którą podróżowały, spadła w trakcie lądowania w Żernicy Wyżnej (woj. podkarpackie) - dowiedział się polsatnews.pl. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Strażacy musieli m.in. zabezpieczyć wyciek paliwa z samolotu. Do zdarzenia doszło poza lądowiskiem znajdującym się we wsi.