6 czerwca Tadeusz Cymański skończył 66 lat. W związku z tym, gość "Śniadania Rymanowskiego w Polsat News i Interii" otrzymał od prowadzącego nietypowy prezent. Tym prezentem była francuska książka "Nekosytuacje. Perełki z życia grabarza". Znany z ogromnego dystansu do siebie Cymański skomentował to śmiechem i słowami "mam życie i nie mam powodu niczego ukrywać".

Gośćmi niedzielnego "Śniadania Bogdana Rymanowskiego w Polsat News i Interii" byli Monika Rosa (KO, Nowoczesna),Tadeusz Cymański (ZP, Solidarna Polska), Piotr Zgorzelski (PSL), Włodzimierz Czarzasty (Lewica), Łukasz Rzepecki, doradca Andrzeja Dudy oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Cymański jako grabarz

6 czerwca Tadeusz Cymański skończył 66 lat. W związku z tym na początku programu otrzymał od prowadzącego nietypowy prezent. Była nim książka "Nekosytuacje. Perełki z życia grabarza".

- Mam nadzieję, że znając Pańskie poczucie humoru i dystans do siebie, przyjmie to pan z uśmiechem i życzliwością - powiedział Bogdan Rymanowski.

ZOBACZ: Bosak: wpis Terleckiego był zaaprobowany przez Kaczyńskiego. "Śniadanie Rymanowskiego"

Prezent ten był nieprzypadkowy, bowiem Cymański w przeszłości, zanim rozpoczął studia na Uniwersytecie Gdańskim zaczął pracować jako grabarz. Był nim przez 8 lat.

WIDEO: Prezent dla Tadeusza Cymańskiego w "Śniadaniu Bogdana Rymanowskiego w Polsat News i Interii"

Polityk otrzymawszy prezent, skwitował go uśmiechem i słowami: - Śmiej się z samego siebie, to będziesz miał ubaw do końca życia - stwierdził Cymański.

- Cmentarz, to bardzo demokratyczne miejsce i bardzo wiele uczy. Nie żałuję, że miałem taki epizod w życiu, ponieważ właśnie też uczy dystansu - skomentował Cymański.

Dedykacja i uszczypliwość innych gości

Nie zabrakło także uszczypliwości ze strony polityków. Włodzimierz Czarzasty zapytał Tadeusza Cymańskiego: "Ty masz tyle dystansu do ludzi, że się zastanawiam co Ty w tym PiS-ie robisz?". Krzysztof Bosak wtrącił, że "przecież z PiS-u go wyrzucili".

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 6 czerwca

Na pierwszej stronie książki widnieje dedykacja dla Tadeusza Cymańskiego: "Cymanowi, kolejnych co najmniej 66 lat, tak fantastycznych jak do tej pory". Wszyscy obecni goście Śniadania Rymanowskiego, po programie zadeklarowali podpisać się pod tą dedykacją.

WIDEO - "Debata Dnia": politycy o wpisie Ryszarda Terleckiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/ml//Polsat News, Polsatnews.pl