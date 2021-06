Pierwszy raz spotkanie w zdalnej formule przeprowadzono w 2020 r. Również i tym razem, z powodu pandemii, uczestnicy gromadzą się nie na Polach Lednickich, ale przy komputerach i telewizorach.

Lednica 2000 z udziałem prymasa Polski i przewodniczącego Episkopatu

W trakcie uroczystego rozpoczęcia wydarzenia pod Bramę Rybę w procesji wniesiono ikonę Matki Bożej Lednickiej i relikwie św. Wojciecha. Uczestniczyli w niej m.in. prymas Polski abp Wojciech Polak, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki i prowincjał dominikanów o. Paweł Kozacki. Zgromadzeni odśpiewali "Bogurodzicę".

Całość wydarzenia śledzić można w mediach społecznościowych Lednicy. Przez całe popołudnie z Pól Lednickich transmitowane były śpiewy i tańce, rozmowy i wspólne modlitwy.

Rzeczniczka Lednicy Anna Ciszak powiedziała, że tegoroczną edycję spotkania tworzy około pół tysiąca osób.

Pozdrowienia od papieża Franciszka

Papież skierował pozdrowienia do uczestników spotkania podczas ostatniej środowej audiencji generalnej w Watykanie.

"Dziś w sposób szczególny jednoczę się duchowo z młodymi, którzy już od 25 lat w tych dniach gromadzą się w Lednicy, u źródeł chrzcielnych Polski, aby odnawiać swoją przynależność do Chrystusa" – powiedział papież Franciszek.

Ojciec Święty przypomniał, że tegorocznym hasłem lednickiego spotkania jest słowo "Usłysz".

"W Biblii to słowo wprowadza w Dekalog, uwrażliwia sumienia i wzywa do słuchania Pana i do miłowania Go z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił. Duch Święty, który towarzyszy wam w modlitwie, niech otwiera wasze serca na słuchanie, rozpala waszą miłość do Chrystusa i umacnia waszą wierność Jego słowu. Z serca wam błogosławię!" – dodał.

Papieskie pozdrowienia towarzyszą Lednicy od początku jej istnienia. Wcześniej słowo do młodych zgromadzonych w Wielkopolsce kierowali Jan Paweł II i Benedykt XVI. W materiale filmowym przypominającym historię lednickich spotkań wyemitowano fragmenty wcześniejszych papieskich wypowiedzi.

Uczestnicy obejrzą dziś wspomnienie o twórcy lednickich spotkań o. Janie Górze, będą też uczestniczyć w mszy św. pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. Wydarzenie zakończy przejście przez Bramę Rybę w symbolicznym geście wyboru Chrystusa.

Wideo: relacja z Pól Lednickich

Spotkania na Polach Lednickich odbywają się od 1997 r. W poprzednich latach gromadziły nawet ponad 150 tys. osób. Twórcą Lednicy był zmarły w grudniu 2015 r. dominikanin o. Jan Góra.

Odpowiadające za coroczne spotkania młodych Stowarzyszenie Lednica 2000 im. o. Jana W. Góry OP zorganizowało zbiórkę na utrzymanie ośrodka na Polach Lednickich. Z powodu pandemii organizacja utraciła źródła finansowania. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony internetowej wspieramlednice.pl.

jo/PAP/polsatnews.pl