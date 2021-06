Maszyna linii Delta (lot 386) wystartowała z międzynarodowego lotniska w Los Angeles. W pewnym momencie mężczyzna podbiegł do drzwi kokpitu i zaczął w nie walić, podobno krzycząc: "Zatrzymaj samolot" - poinformowało CBS.

Na nagraniach wideo zamieszczonych w mediach społecznościowych widać, jak pasażer jest obezwładniany i przenoszony na tył samolotu.

A Delta flight was diverted to Albuquerque on Friday night after a passenger approached the flight cabin in a way that forced flight attendants to act. Video shows several people holding down the passenger as he repeatedly says, "stop this plane." https://t.co/R5Qka2TEZw pic.twitter.com/0GLCR2lIwN