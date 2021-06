Putin zapewnił, że koncern Gazprom jest gotowy do zapełnienia surowcem gazociągu Nord Stream 2. - Z przyjemnością mogę powiedzieć, że dziś, zaledwie dwie i pół godziny temu, zakończyliśmy układanie rur dla pierwszego odcinka Nord Stream 2, a prace nad drugim odcinkiem posuwają się naprzód - powiedział, cytowany przez "Russia Today".

- Gazociąg, w tym odcinek podmorski, został już ukończony – dodał prezydent. - Są dwa odcinki, ze strony niemieckiej i strony rosyjskiej – trzeba je spawać – i wtedy będzie gotowy - poinformował.

Szef państwa dodał, że Rosja jest gotowa rozważyć kolejne podobne projekty w całej Europie. - Chcemy dalej realizować takie zaawansowane technologicznie projekty z naszymi europejskimi partnerami i partnerami z innych krajów - zadeklarował Putin.

'I am glad to report that today, 2 and a half hours ago, we have completed laying the pipes for the first string of #NordStream2': President #Putin at #SPIEF21 pic.twitter.com/mVSaN8UvQZ