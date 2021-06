Cichanouska komentuje wpis Terleckiego: bardzo dziwny tweet

- Teraz nie walczycie przeciwko sobie, tylko za Białorusinów. Nie wydaje mi się, byśmy musieli być w centrum sporu. Na Białorusi pojawia się pytanie, dlaczego mielibyśmy być. To bardzo dziwny tweet - powiedziała liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska w odpowiedzi na wpis wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego.

- Nie sądzę, że to w porządku wobec sytuacji, w której są Białorusini. Jest porozumienie pomiędzy wszystkimi partiami politycznymi. Białoruś jednoczy w tym wyjątkowym momencie - podkreśliła Cichanouska w TVN24.

"Niech szuka pomocy w Moskwie"

W piątek liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska spotkała się z prezydentem Andrzejem Duda, a także prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim i przedstawicielami opozycji. W sierpniu weźmie udział w wydarzeniu organizowanym przez Trzaskowskiego. Skrytykował ją za to szef klubu PiS Ryszard Terlecki.



"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał w piątek wieczorem na Twitterze wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Wpis wywołał falę komentarzy. Więcej na ten temat piszemy tutaj.

