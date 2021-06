Badania prowadzone na myszach wykazały, że wysoki poziom białka SIRT6 może wydłużać życie o średnio 30 proc. W przypadku ludzi oznaczałoby to, że osoba 90-letnia mogłaby dożyć 120 lat - informuje pismo "Nature Communications".

Zespół badaczy z Narodowych Instytutów Zdrowia w USA, Instytutu Badań Biomedycznych w Barcelonie oraz Izraelskiego Instytutu Technologii skoncentrował się na działaniu białka SIRT6, które bierze udział w regulacji wielu procesów biologicznych, takich jak starzenie się, otyłość czy insulinooporność.

Zaobserwowano, że transgeniczne myszy z wysokim poziomem białka SIRT6 żyły o 30 proc. dłużej niż grupa kontrolna. Dotyczyło to w jednakowym stopniu samic, jaki i samców.

Co więcej, myszy te lepiej radziły sobie z wieloma chorobami podeszłego wieku, takimi jak nowotwory czy choroby krwi, a także wykazywały taki sam poziom aktywności co młode osobniki i nie były podatne na tzw. zespół słabości.



Następnie, w wyniku szeregu badań biochemicznych, naukowcom udało się rozpracować mechanizm odmładzającego działania SIRT6. Ustalono, że starsze zwierzęta tracą zdolność do generowania energii, gdy brak jej zewnętrznych źródeł. W przypadku myszy transgenicznych zdolność ta jednak utrzymywała się dzięki korzystaniu m.in. z procesu rozkładu tłuszczów i kwasu mlekowego. W ten sposób energia dostarczana była do mięśni i do mózgu.

Z wielu badań wynika, że zdrowe starzenie się w dużej mierze zależy od sposobu odżywiania się oraz metabolizmu. Biało SIRT6 sprzyja długowieczności, aktywując analogiczne procesy.

"Jeśli uda nam się ustalić, w jaki sposób aktywować te procesy u ludzi, będziemy mogli opracować metody sprzyjające długiemu zdrowemu życiu" – piszą autorzy.

