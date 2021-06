Mecz z Barty zainaugurował zmagania na korcie centralnym. 45. na światowej liście poznanianka, awansując do III rundy wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie z Paryża, które osiągnęła w 2017 roku. Wcześniej pokonała 251. w rankingu Francuzkę Chloe Paquet.

Barty już przed rozpoczęciem paryskiej imprezy miała kłopoty z biodrem. Dały one o sobie jej znać także podczas meczu pierwszej rundy oraz w czwartek. W trakcie obu spotkań korzystała z przerwy medycznej.

Pierwsze takie zwycięstwo

Zajmująca 45. miejsce na liście WTA Linette nigdy wcześniej nie odniosła zwycięstwa nad rywalką z czołowej "10" tego zestawienia. Była to jej czwarta konfrontacja z zawodniczką będącą w danym momencie pierwszą rakietą świata. Z młodszą o cztery lata Australijką zmierzyła się teraz po raz pierwszy.

Magda Linette progresses to the third-round after 2019 Champion Ashleigh Barty retires due to injury, 6-1, 2-2 [ret].



The Pole meets Ons Jabeur next. #RolandGarros pic.twitter.com/qZvFBe3GaL — Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2021

29-letnia Polka nigdy wcześniej nie miała okazji zmierzyć się z młodszą o cztery lata Australijką. Ta ostatnia ma w dorobku 11 tytułów, z czego trzy wywalczyła w tym sezonie, a jeden z nich na "mączce" w Stuttgarcie.

Kłopoty z biodrem

Po starcie w Niemczech dotarła jeszcze do finału prestiżowej imprezy w Madrycie, ale potem zaczęły się jej kłopoty zdrowotne. Najpierw skreczowała w ćwierćfinale w Rzymie, zgłaszając kontuzję ramienia. Na otwarcie w stolicy Francji zaś męczyła się z Amerykanką Bernardą Perą (70.WTA), którą pokonała 6:4, 3:6, 6:2. Po drugim secie faworytka poprosiła o przerwę medyczną, miała problemy z biodrem.

W czwartek zagra również broniąca tytułu Iga Świątek. Jej pojedynek ze Szwedką Rebeccą Peterson rozpocznie się prawdopodobnie ok. godz. 19. Będzie to ostatni tego dnia mecz na korcie im. Simonne-Mathieu, trzecim co do wielkości obiekcie kompleksu, na których toczy się rywalizacji we French Open.

WIDEO - Pogoda - środa, 2 czerwca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/