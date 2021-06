Krupa podał, że do zdarzenia doszło w środę wieczorem na jednej z posesji w miejscowości Zajezierce w gminie Zabłudów pod Białymstokiem. Po przyjeździe służb na miejsce okazało się, że są tam dwie ofiary śmiertelne. - Wyjaśniane są okoliczności tego zdarzenia - powiedział Krupa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że do służb zadzwonił o 20:25 mężczyzna, który miał udzielać pierwszej pomocy swojej żonie. Ratował ją po utopieniu w basenie. Po przyjeździe służb medycznych na miejsce okazało się, że nie żyją dwie osoby. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Białymstoku, a przyczyny śmierci wyjaśnić ma sekcja zwłok.

"Dla nas to szok"

Informację o śmierci profesora i jego żony – bez podania szczegółów okoliczności śmierci – potwierdził Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

- Dla nas to szok. Pan Profesor Tadeusz Łapiński był niezwykle cenionym specjalistą i jest to olbrzymia strata dla naszego szpitala i całego środowiska akademickiego. Stał na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, cechowała go empatia, był mocno zaangażowany w leczenie pacjentów, zawsze był blisko nich, podobnie jak jego żona, która także pracowała na oddziale covidowym - powiedziała "Kurierowi Porannemu" Katarzyna Malinowska-Olczyk.

"Z głębokim żalem zawiadamiam, że w dniu 2 czerwca br. zmarł tragicznie prof. dr hab. Tadeusz Wojciech Łapiński, pracownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, lekarz, wieloletni nauczyciel akademicki. (...) W Zmarłym żegnamy wspaniałego człowieka, szanowanego nauczyciela akademickiego, wychowawcę młodzieży" - to z kolei fragment oświadczenia rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

