- Aby naprawdę pogodzić się z tą sytuacją, nie tylko rząd federalny Kanady musi przeprosić i zaakceptować swój wkład w tą historię, ale też i kościół rzymskokatolicki, ponieważ większość tych szkół była pod jego nadzorem. Niektóre były pod jurysdykcją kościoła anglikańskiego - zaznaczał Łukaszuk.

Odkrycie w zbiorowego grobu w dawnej szkole adaptacyjnej w Kamloops na terenie prowincji Kolumbia Brytyjska wzmogło w Kanadzie dyskusję na temat rozliczeń dawnej polityki rządu.

"Cywilizacja" dla rdzennej ludności

Szkoły rezydencyjne, nazywane też szkołami adaptacyjnymi (Residential Schools) działały w Kanadzie od 1870 do roku 1996. Placówki z internatami przeznaczone były dla dzieci rdzennej ludności, które "cywilizowano", nauczając kultury i religii europejskiej. Celem szkół była asymilacja ludności indiańskiej i jej wynarodowienie. Edukacja była przymusowa.

ZOBACZ: Szczątki 12-latki w jaskini. Po kilku latach naukowcy ustalili kim była

Opieka w szkołach była bardzo surowa, wręcz brutalna, a zmarłe z różnych przyczyn dzieci chowano w masowych, nieoznaczonych mogiłach. Zgodny były ukrywane przed administracją i rodzinami, którym tłumaczono, że ich dzieci uciekły z placówek.

Przeprosiny rządu

Jak podkreślił Łukaszuk, rząd kanadyjski przeprosił za funkcjonowanie szkół, ale nie zrobiły tego kościoły, nadzorujące szkoły. - Żaden z nich nie zabrał głosu, nie przeprosił i nie zaoferował rekompensaty tym rodzinom zaginionych dzieci - wyjaśniał.

WIDEO: Zidentyfikowano ok. 4100 dziecięcych zwłok. "Szacuje się, że było ponad 6000"

- Międzynarodowe śledztwo ws. śmierci w szkołach powinno się odbyć, tych placówek istniało ponad 130 w całej Kanadzie i większość terenów szkół nie była przeszukana pod kątem zbiorowym mogił - dodał Łukaszuk.

Mogiła w Kamloops

- To zupełny przypadek, że odnaleziono zwłoki 215 dzieci, w sumie na podwórku tej szkoły w Kamloops - zaznaczał Łukaszczyk. - Te dzieci były pochowane jak zwierzęta, bez nagrobków, bez oznaczenia, w rowach - dodał, podkreślając, że "powinniśmy mieć komisję międzynarodową, by dać temu zadośćuczynienie". Ocenił też, że taka komisja "przywołała by kościół do poczucia odpowiedzialności.

Powołana przez władze Kanady do wyjaśnienia spraw szkół adaptacyjnych Komisja Prawdy i Pojednania odkryła dotąd 4100 zwłok dzieci na terenie szkół. Szacuje się, że takich przypadków mogło być ponad 6000.

WIDEO - Polacy uwięzieni w Nepalu. Pilnują ich żołnierze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/Polsat News