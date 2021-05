Od pięciu lat na mazurskich jeziorach odbywają się rejsy mentoringowe. Podopieczni Our Future Foundation dostają szansę, by spotkać się z przedstawicielami biznesu i absolwentami najlepszych zagranicznych uczelni i dowiedzieć się od nich, co trzeba zrobić, by osiągnąć sukces. Lista uczestników nie jest jeszcze zamknięta. 0 szczegółach w Polsat News mówił prezes fundacji Michał Maurycy Mazur.