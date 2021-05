Nauka stacjonarna. Wszyscy uczniowie w szkolnych murach

Uczniowie młodsi z klas I-III szkoły podstawowej do nauki stacjonarnej wrócili wcześniej - 4 maja. Przedszkola pracują stacjonarnie od 19 kwietnia.

W poniedziałek wygasają dotychczasowe przepisy rozporządzenia ministra edukacji i nauki, ograniczające naukę stacjonarną w szkołach dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych na rzecz nauki w trybie hybrydowym, które zastąpiło wcześniejsze zawieszające naukę w szkołach dla tych uczniów. Chodzi o rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wszyscy uczą się na terenie szkoły

Wygaśnięcie tych przepisów oznacza, że od poniedziałku wszystkie szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym - uczniowie i słuchacze będą uczyć się na terenie szkoły na zasadach obowiązujących przed okresem epidemii.

W szkołach mają być stosowane wytyczne sanitarne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla szkół, w których wskazano najważniejsze zasady bezpieczeństwa, jakimi są: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych i wietrzenie pomieszczeń.

Najdłuższy w Europie czas jaki polscy uczniowie spędzili na nauce zdalnej spowodował, że teraz trzeba będzie wyrównać edukacyjna lukę. Badania wykonane w Europie Zachodniej pokazały że przez czas pandemii uczniowie przyswoili od dwudziestu do trzydziestu procent mniej treści. W Polsce badania trwają - ta luka będzie ciążyła tym pokoleniom w przyszłości i są badania, są szacunki jak to może później wpływać na wynagrodzenie młodych ludzi w przyszłości. Wynagrodzenie może być nawet o kilka procent mniejsze - przekazał Tomasz Galderowicz, ekspert do spraw edukacji Evidence Institute.

Wpływ pandemii na dzieci

Badania pokazują, że dzieci i młodzież są w złej kondycji psychicznej. Rok izolacji spowodował, że siedemdziesiąt procent uczniów ma wahania nastroju, a czterdzieści problemy z koncentracją. U dziesięciu procent zaobserwowano symptomy depresji. Większość mówi o pogorszeniu relacji z rówieśnikami.

Aż sześćdziesiąt sześć procent korzysta z urządzeń elektronicznych przed pójściem spać. Prawie połowa zbyt późno zasypia i za długo śpi w ciągu dnia. - ważne jest by bardzo dobrze obserwować, by zadawać pytania by być przy tych młodych ludziach by nic nauczycielom , rodzicom nie umknęło - poinformowała Joanna Węglarz, inicjatorka kampanii społecznej "Szkoła od nowa"

Nauczanie praktyczne

W piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowe rozporządzenie, w którym zapisano, że zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) będą realizowane w pełnym wymiarze godzin w tradycyjny sposób, tj. stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia.

Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii.

Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę specyfikę organizacji kształcenia na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, zachowano możliwość, aby turnusy, które rozpoczęły się przed 30 maja 2021 r. mogły być dokończone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Możliwości nauki zdalnej

W rozporządzeniu znalazł się też zapis wydłużający do 31 grudnia 2021 r. możliwości ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W placówce, której funkcjonowanie zostanie w całości lub w części ograniczone, zajęcia mają być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Gdy zawieszone zajęcia nie mogą być prowadzone w ten sposób, dyrektor placówki ma ustalić inny sposób ich odbywania.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, z sierpnia ub.r., w jednostkowych przypadkach dyrektor przedszkola, placówki wychowania przedszkolnego lub szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii powiatowego sanepidu, może zawiesić zajęcia na czas określony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.