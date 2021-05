Wczoraj odnotowano 1267 nowych przypadków zakażeń oraz 209 zgonów. Tydzień temu w czwartek potwierdzono 2089 zakażeń oraz 250 zgonów.

Mamy 1 230 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw: mazowieckiego (152), śląskiego (133), wielkopolskiego (130), łódzkiego (106), lubelskiego (100), dolnośląskiego (98), małopolskiego (85), zachodniopomorskiego (74), pomorskiego (70), kujawsko-pomorskiego (55), opolskiego (47), warmińsko-mazurskiego (37), lubuskiego (35), podlaskiego (32), świętokrzyskiego (30), podkarpackiego (25). 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 30 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób. W ciągu doby wykonano ponad 63,9 tys. testów.

Zajęte 873 respiratory

W szpitalach przebywa 6377 chorych z COVID-19. Wszystkich dostępnych łóżek jest 23 857 - przekazał w czwartek resort zdrowia. W przypadku respiratorów, z 2523 zajętych jest 873. Według raportu ministerstwa 2 632 483 Polaków wyzdrowiało, a objętych kwarantanną jest 79 008 osób.

Nowy lek na Covid-19

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała w środę zezwolenie na stosowanie w nagłych wypadkach Covid-19 leku o nazwie Sotrovimab, opartego na przeciwciałach klonalnych, opracowanego przez firmy GlaxoSmithKline i Vir Biotechnology.

Badania laboratoryjne sugerują, że środek działa przeciwko wszystkim groźnym wariantom koronawirusa.

Zgodnie z zaleceniami producentów leku, jest on przeznaczony do leczenia łagodnego do umiarkowanego Covid-19 u osób w wieku od 12 lat. Nie jest natomiast dopuszczony do stosowania u pacjentów hospitalizowanych z powodu Covid-19 lub wymagających tlenoterapii.

