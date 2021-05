Waga, na której stanął poseł Konfederacji, wskazywała ponad 105 kg. W kolejnych postach na Instagramie, Twitterze i Facebooku polityk publikował zdjęcia wykonane podczas degustacji kolejnych produktów z różnych fast foodów. Janusz Korwin-Mikke chce w ten sposób udowodnić, że dieta oparta na gotowych posiłkach wcale nie jest niezdrowa.

Janusz Korwin-Mikke na konferencji pod KFC

- Pewien lekarz z kliniki w Londynie przez miesiąc jadł fast foody i stwierdził, że jest to zabójcze, przytył 6,5 kilo, przybyło mu 10 lat i w ogóle to ledwo żyje. Otóż on jadł 80 proc. fast foodów. Ja postanowiłem przez miesiąc jeść 100 proc. fast foodów i pokazać, że nie umrę – zapowiedział Janusz Korwin-Mikke na konferencji prasowej, która odbyła się pod siedzibą jednego z warszawskich barów KFC.

Polityk dodał, że po zakończonej diecie pójdzie do Urzędu Stanu Cywilnego sprawdzić, czy nie przybyło mu dziesięciu lat.

Korwin-Mikke odniósł się też do troski, jaką – jak przekonuje – wykazują wobec niego fani, przysyłając liczne SMS-y i emaile. - Przypominam, że lat temu sto Amerykanie jedli o 30 razy mniej fast foodów, a teraz żyją o 30 lat dłużej, a nie krócej.

Oficjalnie ogłaszam rozpoczęcie eksperymentu z fast foodami! pic.twitter.com/IdQS7OG9BT — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) May 27, 2021

Wyjaśnił, że jego decyzja podyktowana jest powszechnym przekonaniem, że fast foody są niezdrowe. – A to jest normalne pożywienie, jak każde inne. Jeżeli komuś smakują, to niech sobie normalnie je - stwierdził.

Korwin-Mikke je nuggetsy z sosem

Publikowane już kilka dni wcześniej wpisy podbijają internet. Umieszczone w czwartek rano zdjęcie śniadania, na które Korwin-Mikke miał jeść "nuggetsy z sosem", zyskało na Instagramie w ciągu 9 godzin ponad 12,5 tys. serduszek.

Aktywność 79-letniego polityka wywołuje także odzew ze strony innych polityków.

Tweet zawierający film, na którym Korwin-Mikke częstuje skrzydełkami z KFC dziennikarzy, skomentował świetnie radzący sobie w mediach społecznościowych Janusz Piechociński. – Będą wegańskie korwinówki – zapytał?

W połowie maja dyskusję wywołał wpis Adriana Zandberga. Polityk Lewicy chwalił się w nim przerwą w podróży, podczas której jadł hot doga wegańską parówką, którego kupił na jednej ze stacji Orlenu. Wpis wydał się niestosowny wielu osobom związanym z opozycją, które uznały go za wsparcie dla państwowego koncernu i jego prezesa Daniela Obajtka.

