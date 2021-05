Tygrysy uciekły z parku rozrywki i zagryzły opiekuna

Tygrysy należały do cyrku w prowincji Anhui, który wypożyczał je atrakcji turystycznej w pobliżu miasta Nanyang w sąsiednim Henanie.

ZOBACZ: Indonezja. Z zoo uciekły tygrysy. Zginął pracownik

Podczas karmienia zaatakowały opiekuna i uciekły. Mężczyzna zmarł później w szpitalu z powodu odniesionych ran – podała agencja Xinhua.

Na zbiegłe zwierzęta urządzono obławę, której uczestnicy byli uzbrojeni w plujki ze środkiem usypiającym. Próbowali też zwabić tygrysy mięsem kurczaków ze środkiem nasennym. Te starania nie przyniosły jednak rezultatów – wynika z doniesień chińskich mediów.

- Po nieudanych próbach schwytania tygrysów wysokiej rangi kierownictwo zatwierdziło decyzję o ich zastrzeleniu, by chronić bezpieczeństwo publiczne – poinformował urząd leśnictwa powiatu Xichuan, gdzie tygrysy zabito.

Two circus tigers are shot dead in China after mauling keeper to death and escaping https://t.co/4QbHLG4Jbc