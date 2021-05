Wczoraj odnotowano 1000 nowych przypadków, natomiast tydzień temu w środę potwierdzono 2344 zakażenia.

Mamy 1 267 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus z województw: śląskiego (185), mazowieckiego (148), wielkopolskiego (148), dolnośląskiego (122), małopolskiego (100), łódzkiego (92), zachodniopomorskiego (74), lubelskiego (70), pomorskiego (70), kujawsko-pomorskiego (53), podlaskiego (40), opolskiego (35), świętokrzyskiego (33), warmińsko-mazurskiego (33), podkarpackiego (32), lubuskiego (22). 10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 154 osoby. Liczba zakażonych koronawirusem wynosi 2 868 450. Zmarło dotychczas 73 305 chorych.

W szpitalach przebywa 6295 chorych z COVID-19. Wszystkich dostępnych łóżek jest 24 684 - przekazało w środę ministerstwo zdrowia. W przypadku respiratorów, z 2624 zajętych jest 925. Dzienny raport koronawirusa potwierdza, że 2 630 581 Polaków wyzdrowiało, a objętych kwarantanną jest 77 005 osób.

W ciągu doby wykonano prawie 60 tys. testów.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 57,9 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/Md67XcEUY0 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 26, 2021

Certyfikaty covidowe

Polska od 1 czerwca będzie mogła podłączyć się do systemu Unijnych Certyfikatów Covid, które ułatwią podróżowanie po UE w czasie epidemii. Pełne uruchomienie systemu dla krajów UE od 1 lipca - przypomniała wiceminister zdrowia, Anna Goławska.

- We wtorek sprawdzano naszą gotowość do podłączenia do systemu Unijnych Certyfikatów Covid. Polegała ona na weryfikacji technicznej, czyli ustaleniu czy wystawiane przez nas kody QR są zgodne z wymogami, wytycznymi UE i czy są możliwe do odczytu w pozostałych państwach członkowskich - wyjaśniła wiceminister.

ZOBACZ: Paszporty covidowe. Polska w gronie krajów-testerów

Jednocześnie zaznaczyła, że test wykazał, iż Polska jest gotowa technicznie do wprowadzenia Unijnych Certyfikatów Covid, które będą uławiać przemieszczanie się w strefie Schengen w dobie epidemii. Zaznaczyła, że nie można tego traktować jako ograniczenie praw do przemieszczania się, a jedynie jako pewną dogodność, z której każdy obywatel, po spełnieniu określonych warunków, może skorzystać.

