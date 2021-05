Z posiadanych przez tyskich kryminalnych informacji wynikało, że zarówno 26-latek jaki i 30-letni mężczyzna mogą zajmować się przestępczością narkotykową. Policjanci się nie mylili. Po wykonaniu czynności w mieszkaniach podejrzanych, zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, tabletki ecstasy oraz różnego rodzaju środki farmaceutyczne.

Zabezpieczono 800 działek

Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować 800 działek dilerskich o łącznej, czarnorynkowej wartości sięgającej 30 tysięcy złotych. Ponadto stróże prawa zabezpieczyli przedmioty służące do porcjowania środków odurzających oraz ponad 12 tysięcy złotych w gotówce. Sąd przychylił się do wniosku śledczych o zastosowanie wobec mężczyzn tymczasowego aresztowania. W świetle przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zatrzymanym grozi kara do 12 lat więzienia.

