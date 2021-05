Wybuch wulkanu w Kongo. "Nie spodziewaliśmy się erupcji"

- Widzę wysokie fontanny lawy i myślę, że prawdopodobnie bardzo szybko znajdzie się ona w Gomie, ale na razie ludzie się nie ewakuują - powiedział Reuterowi wulkanolog Dario Tedesco. Wydobywająca się z wulkanu lawa zatrzymała się jednak tuż przed granicami miasta, niszcząc tamtejsze zabudowania.

Brak ostrzeżeń

- Nie spodziewaliśmy się erupcji, jestem zaskoczony naszymi wulkanologami, nie ostrzegli nas, a powinni trzy dni albo tydzień wcześniej, abyśmy wiedzieli, co robić - mówił Amani Zinzahera, jeden z mieszkańców terenów, które zniszczyła lawa.

#Nyiragongo volcano is erupting 😢 pic.twitter.com/6z0dkF3hRP

Nyiragongo, tu czynny wulkan leżący niecałe 10 km od granic około dwumilionowego miasta Goma. W chwili wybuchu mieszkańcy obawiając się lawy uciekali ze swoich domostw, pozostawiając cały dobytek i uprzedzając rządowe plany ewakuacji. Wielu z nich przedostało się przez granicę do Rwandy.

ZOBACZ: Nowa metoda pozwoli przewidywać erupcje wulkanów z kilkuletnim wyprzedzeniem

- Straciliśmy prawie całe osiedle. Wszystkie domy są spalone, dlatego prosimy władze państwowe i lokalne oraz wszystkich ludzi dobrej woli na całym świecie o pomoc, wiecie, że jesteśmy oblężeni przez rebeliantów, a teraz jeszcze ta katastrofa - zaznaczał Bahala Shamavu Innocent, mieszkaniec Gomy.

Breaking: Nyiragongo #volcano over goma starts to erupt. Hectic atmosphere in #Goma. pic.twitter.com/zCsULXPpN9