Przed 5 czerwca ogłosimy harmonogram luzowania obostrzeń - poinformował w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że jest optymistą, jeżeli chodzi o powrót do normalnego życia i spotkań w większej skali.

Szef resortu zdrowia, który w sobotę był gościem na antenie RMF FM, został zapytany, czy można powiedzieć, że wygraliśmy z COVID-19.

- Nie ma czegoś takiego jak ostateczne zwycięstwo z pandemią - odparł podkreślając, że sytuacja potrafi się dynamicznie zmieniać. - Jedna mutacja może "wywrócić stolik" - dodał.

- Z tymi mutacjami, z którymi mamy do czynienia, na pewno radzimy sobie w tej chwili, mamy wygaszenie trzeciej fali, ale myślę, że będziemy musieli zawsze żyć z takim nastawieniem, że za chwilę możemy wchodzić w różne etapy zarządzania kryzysowego - powiedział Niedzielski.

Ile nowych przypadków?

Minister poinformował także, że w sobotę liczba nowych zakażeń COVID-19 wynosi 1,5 tys. przypadków i zaznaczył, że to w porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza spadek rzędu ponad 40 proc. - Jeżeli w tej sytuacji luzowania obostrzeń nie mamy takiego odbicia, to pokazuje, że pojawiają się naturalne bariery, tzn. mówię tutaj po prostu o pewnych elementach odporności populacyjnej - mówił.

Kiedy kolejne luzowanie obostrzeń?

Dopytywany, kiedy pojawi się nowy harmonogram odmrażania kolejnych branż, np. dyskotek, szef resortu zdrowia poinformował, że na ten temat będą rozmowy w przyszłym tygodniu, aby zaproponować dłuższy harmonogram luzowania obostrzeń. - Na pewno przed 5 czerwca ogłosimy ten harmonogram - poinformował.

Niedzielski zapytany, czy jest szansa, że powróci życie koncertowe czy spotkania w większej skali, odpowiedział, że jest w tej kwestii optymistą. - Jeżeli trend będzie kontynuowany i przede wszystkim będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia - powiedział.

Gdzie i jakie są ograniczenia?

29 maja wejdzie w życie ostatni etap luzowania obostrzeń ogłoszony w kwietniu przez ministra zdrowia. Wówczas znoszenie ograniczeń podzielono na 4 etapy, których wprowadzenie uzależniano od stanu epidemicznego.

1 maja otwarte zostały obiekty sportowe na świeżym powietrzu. Od 15 maja wstęp na nie uzyskała publiczność do 25 proc. obłożenia obiektów. W tym sektorze na otwarcie wciąż czekają właściciele siłowni i klubów fitness. Od soboty będę mogli działać zgodnie z limitem 1 osoby na 15 m2.

Tego samego dnia kryte obiekty sportowe będę mogły działać w 50 proc. obłożeniu zarówno w przypadku widowni oraz sportowców. Do tej pory takie obiekty były czynne tylko dla zawodowców.

W kolejnym etapie 4 maja otwarte ponownie zostały instytucje kultury i muzea z limitami odwiedzających. Kina i teatry wznowią działalność od 29 maja. Zajęta będzie mogła być połowa dostępnych miejsc. Już od 15 maja instytucje te mogą działać w plenerze, organizując występy na świeżym powietrzu.

Ograniczenia dla handlu zniesiono 4 maja. Ponownie klientów zaprosiły sklepy budowlane oraz galerie handlowe. W sklepach obowiązują limity osób, zależnie od ich powierzchni. Strefy restauracyjne w takich obiektach pozostają nieczynne.

8 maja gości przyjmować mogą hotele w limicie 50 proc. miejsc. Hotelarze udostępniają tylko nocleg, niedostępne są hotelowe restauracje, strefy wypoczynkowe i wellness&spa.

15 maja odmrożenia doczekała branża gastronomiczna. Od północy otwarte zostały ogródki restauracyjne. Wciąż obowiązują limity 50 proc. zajętości oraz wymogi zachowania dystansu pomiędzy stolikami. Kolejne zmiany w tym sektorze gospodarki nastąpią 29 maja. Wówczas klienci będą mogli jeść wewnątrz lokali, ale wciąż z limitami osób i dystansem.

Imprezy okolicznościowe, wesela, komunie, ceremonie rodzinne możliwe były w limicie do 25 osób od 15 maja. Od 29 maja limit osób wzrośnie do 50. Ponadto od 15 maja na takie wydarzenia można zapraszać dowolną liczbę osób zaszczepionych.

Powrót uczniów do szkół został podzielny na 3 etapy. Do zajęć najpierw w formie hybrydowej, potem stacjonarnej wracały kolejne roczniki począwszy od najmłodszych klas. Wszyscy uczniowie do nauki stacjonarnej wrócą od 29 maja.









