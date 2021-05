Polski Ład. Niedzielski o pierwszym projekcie medycznym

- W czerwcu przedstawię rządowi projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia. Dostosujemy sieć szpitali do potrzeb pacjenta - powiedział w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak dodał, w planach jest także projekt dot. profesjonalizacji obsługi pacjenta, który przewiduje m.in. budowę platformy do przeprowadzenia teleporad.

W piątek w Chełmie odbywa się debata z udziałem ministra zdrowia dotyczące założeń Polskiego Ładu, które dotyczą ochrony zdrowia, m.in. dojścia do 2027 roku do 7 proc. PKB na zdrowie.

Niedzielski podkreślał, "zawsze dojdzie się do momentu, w którym nakłady nie są już jedynym, najważniejszym priorytetem i to ich racjonalne wydatkowanie, to właśnie postawienie tego głównego kryterium wydatkowego, ma fundamentalne znaczenie". "Tym kryterium jest pacjent" - podkreślił. - Dlatego my nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie 7 proc. PKB, chociaż ten próg nakładów to jest niewątpliwie rzecz spektakularna i rzecz bez precedensu w historii Polski, żeby taki poziom nakładów i wydatków na system opieki zdrowotnej osiągnąć - powiedział.

Jak wskazał, uporządkowanie spraw finansowych, spraw stabilnej ścieżki wzrostu nakładów, spraw stabilnej ścieżki wynagrodzeń będzie etapem, który pozwoli zająć się efektywnym wydatkowaniem pieniędzy. - Bo my chcemy dać pacjentowi coś więcej niż tylko olbrzymie nakłady. My chcemy dać pacjentowi jakość i bezpieczeństwo, które mają być dwoma kluczowymi hasłami przyświecającymi reformowaniu systemu opieki zdrowotnej - powiedział.

- Za tymi 200 miliardami, bo taki jest przelicznik 7 proc. PKB w perspektywie nadchodzących lat, które chcemy osiągnąć do 2027 roku, musi iść i będzie szła jakość. Jakość, którą będzie odczuwał każdy Polak, każdy pacjent, każdy, kto będzie korzystał z publicznego systemu opieki zdrowotnej - podkreślał. - My chcemy tę jakość dawać, ale chcemy też tej jakości przede wszystkim wymagać, dlatego projektami flagowymi, oprócz tematów dotyczących finansowania, są m.in. ustawa o jakości i bezpieczeństwo pacjenta. To jest ustawa, którą w pierwszej kolejności będę chciał w czerwcu przedstawić rządowi i oczywiście parlamentowi - dodał.

"Pacjent ma prawo znać kolejne kroki swojego leczenia"

Szef resortu zdrowia zaznaczył, że jest to ustawa, która podkreśla, jak ważnym zagadnieniem jest jakość leczenia. - Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jakość kliniczną, którą będziemy mierzyć dokładnie we wszystkich jednostkach, tu chodzi również o kwestie obsługi pacjenta, o relacje między pacjentem a lekarzem, pielęgniarką i osobami, które pacjentowi pomagają - mówił.

- Pacjent ma prawo być poinformowany, pacjent ma prawo być z szacunkiem traktowany, pacjent ma prawo znać kolejne kroki swojego leczenia - wyliczał Niedzielski. - To będą zagadnienia - z mojego punktu widzenia - tak samo ważne jak parametry kliniczne, które są stosowane w leczeniu - dodał. - Żeby to osiągnąć przygotowana zostanie ustawa o jakości, ale również dokonany restrukturyzacji szpitalnictwa, które ma polegać na dostosowaniu sieci szpitali do lokalnych potrzeb pacjentów - wskazał i wymienił, że będą budowane centra zabiegowe, gdzie jest dobra infrastruktura i dobry zespół, ale też, żeby na poziomie każdego powiatu była dostępna służba zdrowia, który zapewnia diagnostykę, leczenie ambulatoryjne stosunkowo blisko pacjenta.

Program profilaktyki osób 40+

Według ministra zdrowia w lipcu ma zostać uruchomiony program profilaktyki dla osób powyżej 40 lat. W programie tym pacjenci zostaną objęci pakietem badań, które poprzedzone będą ankietą. Jak mówił, bilans zdrowia dla 40-latków będzie polegał na całym pakiecie badań poprzedzony ankietą, którą pacjenci będą mogli wykonać przy użyciu internetowego konta pacjenta bądź poprzez infolinię.

- Po bilansie zdrowia trzeba będzie się skonsultować ze swoim lekarzem rodzinnym. W przypadku konieczności pogłębienia tych badań, trzeba odwiedzić specjalistę. I dlatego uruchamiamy specjalistykę w nielimitowanym dostępie, żeby ten dostęp był ułatwiony, żeby kolejki się skracały - powiedział Niedzielski.

- Na jakość nie będziemy żałować środków. Każdy podmiot, każdy szpital, który będzie gwarantował pacjentowi jakość - a my ją będziemy bardzo dokładnie mierzyli - będzie mógł oczekiwać od państwa dodatkowych nakładów, a my tych nakładów nie będziemy żałowali - zapewnił.

Wzrost nakładów

Pierwszym filarem Polskiego Ładu jest zdrowie. Według jego założeń w najbliższych sześciu latach wydatki na zdrowie mają się zwiększyć do 7 proc. PKB. W 2023 r. mają osiągnąć 6 proc. PKB. Nowe pieniądze mają zostać przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie. Zwiększenie finansowania systemu ochrony zdrowia ma zmniejszyć kolejki, a cyfryzacja ułatwić dostęp do lekarza.

Plan na zdrowie zakłada także utworzenie Funduszu Modernizacji Szpitali i uruchomienie Funduszu Medycznego. Przewiduje też rozwój Centrum Obsługi Pacjenta (pacjent.gov.pl), które ma stanowić kolejny etap cyfryzacji, umożliwiający łatwe zapisy przez internet lub infolinię do lekarza i specjalistów.

Oprócz tego planowane jest zniesienie limitów u specjalistów dla wszystkich Polaków.

Rozbudowanie sieci onkologicznej i kardiologicznej

Plan zakłada wprowadzenie wyższych wynagrodzeń kadr medycznych, a także usprawnienie nocnej pomocy lekarskiej i profilaktykę dla osób powyżej 40 lat. Uruchomiony zostanie program badań profilaktycznych finansowany ze środków publicznych.

Program będzie połączony z badaniami w zakresie medycyny pracy. Ma powstać program badawczy nad COVID-19.

Przewiduje się też rozbudowanie Krajowej Sieci Onkologicznej i powstanie Krajowej Sieci Kardiologicznej. Ta ostatnia ma umożliwić nieograniczony dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, oraz leczenia chorób serca, aby obniżyć śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego.

