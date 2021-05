- Ktoś o takiej reputacji jak Robert Anacki jest symbolem najgorszej patologii w polskiej polityce - powiedział w rozmowie z Polsat News Adam Bielan, europoseł PiS i polityk Porozumienia. - Cieszę się, że on z polskiej polityki odchodzi - dodał. W czwartek Anacki powiedział, że to Bielan był pomysłodawcą wyborów kopertowych.

- To Adam Bielan jest pomysłodawcą nietrafionych wyborów "kopertowych", za które obciąża się premiera Morawieckiego czy ministrów, co jest w raporcie NIK - mówił w czwartkowej "Debacie Dnia" Robert Anacki, który dzień wcześniej opuścił Porozumienie Jarosława Gowina. Jego zdaniem, "są na to dowody na piśmie". Anacki zapowiedział również pozew wobec Bielana.

Zdaniem Anackiego, który jest gorzowskim radnym, a do środy był wiceprezesem Porozumienia, europoseł Adam Bielan i jego otoczenie "to ludzie, którzy nie panują nad emocjami".

"Nie, nie byłem pomysłodawcą takich wyborów" - zapewnił Bielan w wysłanej dziennikarzowi Polsat News wiadomości SMS.

- W zeszłym roku byłem w poważnym konflikcie m.in. z Robertem Anackim, uważam, że mieliśmy racje opowiadając się za organizacją wyborów w maju, w konstytucyjnym terminie. Cieszę się, że nie zwyciężyła proponowana przez Anackiego koncepcja przeniesienia wyborów na jesień, bo jak wiemy była wtedy druga fala koronawirusa - zaznaczał Adam Bielan w piątek.

"Zasłona dymna"

- Robert Anacki rzuca rozmaite oskarżenia i pomówienia, by przykryć swoje afery - podkreślił Bielan, dodając, że "on odchodzi z polityki w ogromnej niesławie". Jak powiedział, według doniesień medialnych miał powiązania z rosyjskim oligarchą oraz mafią narkotykową z tzw. "układu wiedeńskiego". Zarzuty wysuwane przez Roberta Anackiego, to "zasłona dymna" - ocenił Bielan.

Adam Bielan określił Roberta Anackiego jako "wpływową osobę w polskiej polityce", ale jako "nieznaną opinii publicznej". - Większość osób dowiedziała się o jego istnieniu, gdy wczoraj ogłosił odejście z polityki - dodał.

Uznał, że "ktoś o takiej reputacji jak Anacki jest symbolem najgorszej patologii w polskiej polityce". - Cieszę się, że on z polskiej polityki odchodzi - powiedział Bielan.

laf/zdr/Polsat News