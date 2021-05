Gdy rodzice 11-latka kłócą się o to, czy ma iść do szkoły publicznej, czy prywatnej, on sam może zdecydować, jeśli jest wystarczająco dojrzały i odpowiedzialny- orzekł sąd w Weronie, do którego zgłosili się małżonkowie w separacji, by rozstrzygnął ich spór.