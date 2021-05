Pszczoły zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia. Wiele miast Europy, także Polska dba o te pożyteczne stworzenia poprzez zakładanie miejskich pasiek.

Lasy Państwowe przypominają

Lasy Państwowe przypominają o święcie i o tym jak ważne są te owady dla przyrody i człowieka. - Przyroda też wiele zawdzięcza, szczególnie gatunkom pililektycznym, czyli takim, które latają z kwiatka na kwiatek, nie przywiązując się do konkretnych gatunków roślin - zauważyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu.

Być może niektóre z tych roślin powstały w drodze ewolucji właśnie dzięki pszczołom? Któż to wie? - pytają. Lasy Państwowe postanowiły wesprzeć pszczoły poprzez tworzenie łąk kwietnych, hoteli dla błonoskrzydłych i poidełek oraz organizowanie inicjatyw np z muzeum, by rozdawać nasiona roślin nektarodajnych i inspirować ludzi do rozmów na temat pszczół i działań na ich rzecz.







Światowy dzień pszczół w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu

Pasieka przy cmentarzu w Bielsku-Białej

Dzięki współpracy Klubu Gaja, czyli polskiej, nowoczesnej organizacji ekologicznej budującej pokolenie EkoXXI, sieci sklepów ALDI, Miasta Bielsko-Biała i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej powstanie edukacyjna pasieka. Stanie ona w Tajemniczym Ogrodzie, który powstanie w części cmentarza żydowskiego przy ul. Cieszyńskiej w Bielsku.

Lasy Państwowe

Zamieszkają tam trzy pszczele rodziny, około 150 tys. pszczół. Pasieka posłuży do aktywnej edukacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych na temat pszczół i ich roli w życiu człowieka. - Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z potrzeby ochrony pszczół i wszelkich zapylaczy. To nasi mali ale tak naprawdę wielcy sprzymierzeńcy. Jesteśmy zależni od ich pracy i dobrostanu - podkreślił Jacek Bożek z Klubu Gaja.

Właśnie zakupiono ule, które posłużą edukacji o pszczołach i pszczelarstwie naturalnym oraz różnorodności biologicznej i zmianach klimatu. - Przy ulach będziemy mogli rozmawiać nie tylko o miodzie ale i o różnorodności biologicznej oraz wpływie ludzi na zmiany klimatu. Naszymi nauczycielami będą pszczoły i ich związki z przyrodą - dodał Bożek. Warsztaty odbędą się w ramach Festiwalu Ekodzieło dofinansowanego ze środków Miasta Bielsko-Biała.

Czesław Mozil i Fundacja Pszczoła

Co tu się wyprawia? – martwi się pszczoła Mariolka, której głosu w filmie promującym zbiórkę "BEEaHERO Zbuduj raj dla pszczół!" użyczył Czesław Mozil. Artysta wsparł akcję Fundacji Pszczoła z Piły, która zmienia zapylaczom świat na bardziej przyjazny. Przy okazji Światowego Dnia Pszczoły fundacja stworzy pasiekę edukacyjną połączoną z ogrodem społecznym.

WIDEO: Animowany film o pszczołach



- W sąsiedztwie uli rośnie łąka kwietna i pas bylinowy oraz krzewy i drzewa. Marzy się nam ogród ziołowy, gdyż prawie wszystkie zioła są miododajne i będą służyły pszczołom i ludziom. Planujemy zbudować grządki permakulturowe, najbardziej naturalne grządki pod słońcem. Będą na nich rosły dynie, kalarepy, truskawki czy też pomidory - przekazała Bożena Wola z Fundacji Pszczoła.

Fundacja chce chronić owady i odwdzięczyć sie im. Do współpracy z promocją akcji "BEEaHERO" został zaproszony Czesław Mozil, który udzielił głosu w filmie promującym zbiórkę. - Dzięki środkom ze zbiórki ruszy długo wyczekiwana transmisja live z pasieki. Każdy będzie mógł online obserwować życie pszczół. I to bez cenzury! - zaznaczyła Bożena Wola.



Link do zbiórki możesz znaleźć TUTAJ.

aml/Polsat News, Polsatnews.pl