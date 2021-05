Pierwsze polskie sześcioraczki kończą dwa lata

Sześcioraczki przyszły na świat 20 maja 2019 r. Dziś kończą dwa lata. Na profilu na Instagramie pojawiło się urocze zdjęcie z urodzin maluchów.

Sześcioraczki rodziły się w 29. tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie. Noworodki ważyły wówczas od 890 do ok. 1300 gramów. Lekarze oceniali, że dzieci urodziły się w zaskakująco dobrym stanie jak na sześcioraczki.

Do domu wypisywane były stopniowo nie tylko ze względu na konieczność badań, ale też m.in. po to, jak wyjaśniali lekarze, aby przyzwyczajać rodziców do nowej sytuacji. Pierwsze do domu pojechały Kaja i Nela. Jako ostatnia, niemal cztery miesiące po urodzeniu, krakowski szpital opuściła Malwina.

Według statystyk, sześcioraczki rodzą się bardzo rzadko – raz na 4,7 mld ciąż na świecie.