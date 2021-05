"Pedofilia" w stołecznym LO? Poszło o lektury, ministerstwo zbada sprawę

"Moja 13-letnia córeczka szuka szkoły średniej. W ramach tych poszukiwań (oraz trochę treningu) trafiła do 21 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jerzego Grotowskiego w Warszawie. Egzamin do tej szkoły odbywa się m.in. na podstawie rozmowy na temat książki" - wyjaśnił Kaźmierczak w internetowym wpisie.

Listę książek obejmuje takie pozycje jak "Opowieść podręcznej" Margaret Atwood, "Krwawa komnata" (z tomu "Czarna Wenus") Angel Carter, "Kochankowie z Marony" Jarosława Iwaszkiewicza, "Orfeusz i Eurydyka" Czesława Miłosza, "Na pełnym morzu" Sławomira Mrożka, "Uczta" Platona czy "Najbrzydsza kobieta świata" Olgi Tokarczuk.

ZOBACZ: Maciej Gdula krytykuje "W pustyni i w puszczy". "Przy lekturze włosy stają dęba"



Kaźmierczak przyznał, że ani on ani jego żona "nie są obeznani w literaturze porno, więc lista nie wzbudziła żadnych naszych podejrzeń". Dlatego zapisali córkę na egzamin. Jednak przed udostępnieniem dziecku książek postanowili przeczytać "Krwawą komnatę".

"Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic"

"Wszystkie włosy stanęły jej dęba. Oto o czym m.in. chciał rozmawiać jakiś pedofil bądź zboczeniec z moją 13-latka! O jej »wrażeniach, przemyśleniach i wnioskach dotyczących tej lektury«. Całe opowiadanie jest o seksie: »mężczyzna w czarnej masce wolna ręką manipuluje przy k***sie, zakrzywionym w górę jak szabla, którą dzierży«, »Tuzin mężów wbijało na pal tuzin oblubienic«, »Położył mi władczo rękę na piersi« i »kazał mi włożyć obrożę« bo »ze swojego stroju zachowała« tylko ją, »słyszałam jego ostry krzyk i bluźnierstwa w chwili orgazmu, krwawiłam«" - wymienia ojciec 13-latki.



Jak dodaje, również wokół tego "kręci się »Opowieść Podręcznej«. »Komendant obcuje wtedy z Podręczną leżącą na łonie żony«, »Została schwytana i postawiona przed możliwością wyboru między wysłaniem do Kolonii a prostytucją«, »Jezebel – ekskluzywny burdel dla wyższych funkcjonariuszy reżimu«" - cytuje Kaźmierczak.

ZOBACZ: Egzamin ósmoklasisty. Skrócono listę lektur. Wykreślono m.in. "Syzyfowe prace"

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców zwrócił także uwagę na "Kochanków z Marony" Iwaszkiewicza. "To pasjonującą opowieść o trójkącie miłosnym biseksualisty, homoseksualisty oraz heteroseksulanej kobiety. Lektura wprost i jak najbardziej odpowiednia dla 13 letniej dziewczynki" - ironizował.

"Żądam od dyrekcji liceum wyjaśnień"

"Jestem bardzo zainteresowany, który to s*** chce w 21 SLO w Warszawie prowadzić tego typu rozmowy z dziećmi i jak to w ogóle jest możliwe i jak to jest możliwe, że organa państwa polskiego to tolerują. Nie zostawię tak tej sprawy - zapewnił.

"Żądam od dyrekcji liceum wyjaśnień w tej bulwersującej sprawie. Jeśli to prawda i wymóg »przemyśleń« dla dzieci, to gdzie są granice »wolności artystycznej«? Z dziećmi wolno już wszystko - w taki sposób do sprawy odniósł się Mikołaj Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka.

Żądam od dyrekcji liceum wyjaśnień w tej bulwersującej sprawie. Jeśli to prawda i wymóg „przemyśleń” dla dzieci, to gdzie są granice „wolności artystycznej”? Z dziećmi wolno już wszystko? @CzarnekP https://t.co/HrhmvWqbn7 — Rzecznik Praw Dziecka (@RPDPawlak) May 18, 2021

Na wpis Kaźmierczaka odpowiedziało także Ministerstwo Edukacji i Nauki. "Szanowny Panie, sprawa jest pilnie wyjaśniana. Minister Przemysław Czarnek zlecił Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawdzenie tej kwestii w trybie nadzoru pedagogicznego. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze!" - zapewniono na Twitterze.

Szanowny Panie, sprawa jest pilnie wyjaśniana. Minister @CzarnekP zlecił Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty sprawdzenie tej kwestii w trybie nadzoru pedagogicznego. Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze! @kuratorium_waw — Ministerstwo Edukacji i Nauki (@MEIN_GOV_PL) May 19, 2021

WIDEO - "Zabójca z ogłoszenia" zabijał dopiero za drugim razem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ sgo/polsatnews.pl