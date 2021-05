Nowe przypadki zakażeń dot. województw: śląskiego (317), wielkopolskiego (281), mazowieckiego (274), dolnośląskiego (224), łódzkiego (196), małopolskiego (182), zachodniopomorskiego (137), lubelskiego (136), pomorskiego (113), kujawsko-pomorskiego (104), podlaskiego (86), opolskiego (77), warmińsko-mazurskiego (70), świętokrzyskiego (54), podkarpackiego (41), lubuskiego (38).

14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - podało MZ.

Mamy 2 344 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (317), wielkopolskiego (281), mazowieckiego (274), dolnośląskiego (224), łódzkiego (196), małopolskiego (182), zachodniopomorskiego (137), lubelskiego (136), pomorskiego (113), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 19, 2021

Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 2 859 261/ 72 250 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Ile osób przebywa w szpitalach?

W szpitalach przebywa 10 334 chorych z COVID-19, a z nich 1377 podłączonych jest do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Resort przekazał też, że kwarantanną objęto ponad 98 tys. osób, a od początku epidemii wyzdrowiało już ponad 2,6 mln chorych.

Resort poinformował w środę, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 27 953 łóżka i 2992 respiratory.

Ponadto ministerstwo przekazało, że na kwarantannie obecnie przebywa 98 191 osób, a od początku wybuchu pandemii wyzdrowiało już 2 610 932 zakażonych.

Ostatniej doby wykonano 314 185 szczepień. Łącznie podano 16 372 436 dawek preparatu.

W ciągu doby wykonano ponad 58,5 tys. testów.

W ciągu doby wykonano ponad 58,5 tys. testów na #koronawirus.

WHO: Polski rząd nie popełnił błędów w walce z koronawirusem

Polski rząd nie popełnił żadnych błędów w walce z koronawirusem, a Polska jest dobrze przygotowana do walki z COVID-19 – powiedziała we wtorek na konferencji prasowej w szpitalu w Wolicy k. Kalisza przedstawicielka WHO w Polsce dr Paloma Cuchi.

Cuchi podkreśliła, że w Polsce natychmiast reagowano na nadchodzące zagrożenia. Organizowano pomoc w postaci sprzętu i podejmowano działania opiekuńcze dla chorych i zagrożonych.

- Proces szczepień też przebiega bardzo sprawnie. Byłam zaszczepiona w Warszawie. Działanie tamtejszych służb było wspaniałe, a wszystko trwało zaledwie 15 minut – powiedziała.

Według WHO – jak poinformowała Cuchi – podawanie szczepionki nie jest na razie rekomendowane jako obowiązkowe.

Niebawem możliwe szczepienia młodszych nastolatków Rzecznik prasowy resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że wystawiono ok. 500 tys. e-skierowań na szczepienie przeciw COVID-19 nastolatkom w wieku 16 i 17 lat. Zaznaczył, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że osoby jeszcze młodsze, czyli w wieku 12-15 lat, będą mogły być wkrótce szczepione. Dodał, że producent Comirnaty - szczepionki koncernu Pfizer/BioNTech - złożył już do oceny Europejskiej Agencji Leków (EMA) badania skuteczności i bezpieczeństwa szczepień w tej grupie wiekowej. Podkreślił, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w połowie czerwca. ZOBACZ: Michał Dworczyk zaszczepił się AstraZenecą. Zachęca do rejestracji - Wszystko wskazuje na to, że będzie to decyzja pozytywna - powiedział. Wskazał, że badania te pokazują, że szczepionka w tej grupie ma niemal stuprocentową skuteczność.

