Śląsk. Skazany na dwa lata więzienia ukrywał się od trzynastu

Jak podała we wtorek dąbrowska komenda, 35-latek, za którym wydano dwa listy gończe, został zatrzymany w miniony weekend przez policjantów z wydziału kryminalnego w jednym z centrów handlowych.

"Mężczyzna był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej oraz przez Prokuraturę Rejonową w Dąbrowie Górniczej celem odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto dąbrowianin był poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Miał on do odbycia karę więzienia za rozbój oraz posiadanie i udostępnianie narkotyków. Poszukiwany ukrywał się od 13 lat przed wymiarem sprawiedliwości poza granicami naszego kraju" - podała policja. Mężczyzna trafił do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał zasądzoną wcześniej karę 2 lat więzienia.

To niejedyny przestępca zatrzymany niedawno

Nie był to jedyny przestępca zatrzymany w ostatnich dniach przez policjantów w woj. śląskim po powrocie do Polski. Mundurowi z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób częstochowskiej komendy ujęli 27-latka ściganego pięcioma listami gończymi za liczne kradzieże, włamania i oszustwa z lat 2015-2019.

"Został on zatrzymany w jednym z mieszkań w Częstochowie po tym, jak dzień wcześniej wrócił z Holandii, gdzie przez rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Za popełnione przestępstwa najbliższe 2,5 roku spędzi teraz w więzieniu" - podała częstochowska policja.

pdb/PAP