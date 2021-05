Las subtropikalny to wiecznie zielona formacja roślinna. Występuje na obszarach o niewielkiej sumie rocznych opadów, z wysoką temperaturą i niską dzienną oraz roczną amplitudą temperatur. Do ich powstania potrzebna jest długotrwała wysoka wilgotność powietrza. Naukowcy przewidują, że właśnie takie lasy powstaną w Niemczech jeśli nie zatrzymamy globalnego ocieplenia.

ZOBACZ: Lasy tropikalne pochłaniają coraz mniej CO2, a już niedługo same będą jego źródłem

Zgodnie z prognozami naukowców w roku 2090 około jednej trzeciej terenów uprawnych świata nie będzie nadawała się do użytku.

Komputerowy model zmian

Z modelu komputerowego opracowanego przez fińskich naukowców wynika, że największe straty obszarów, które nadają się pod uprawę, wystąpią w krajach położonych na południe od Sahary, krajach Ameryki Południowej oraz krajach Azji Południowej i Południowowschodniej.

W Niemczech ziemie rolne pozostaną w bezpiecznej strefie. Zmiany klimatu będą jednak na tyle intensywne, że w niektórych regionach kraju mogą powstawać lasy subtropikalne.

Wyniki badań grupy i podsumowanie wniosków z opracowanego modelu opublikowano w naukowym czasopiśmie "One Earth". Pracą zespołu kierował Matti Kummu z Uniwersytetu Aalto w Espoo w Finlandii.

-Dobrą wiadomością jest to, że tylko ułamek produkcji artykułów żywnościowych zostanie wystawiony na działanie niespotykanych do tej pory warunków, jeżeli uda się nam ograniczyć szkodliwe emisje tak, że ocieplanie się klimatu utrzyma się w granicach od 1,5 do 2,0 stopnia Celsjusza – wyjaśnia badacz.

W 2090 poza strefą klimatyczną, którą można nazwać przyjazną, znajdzie się niespełna 20 proc. powierzchni upraw i 5 proc. pastwisk.

Rozszerzą się pustynie

Zmiany nie pozostaną również bez wpływu na lasy iglaste i tundrę. Ich powierzchnia zgodnie z przewidywaniami naukowców ma się znacząco zmniejszyć. Podobnym procesom będą podlegać lasy tropikalne. W związku z tym zwiększą się powierzchnie pustynne, we wszystkich strefach klimatycznych.

WIDEO - Donald Trump w szpitalu. Lekarze ujawnili stan zdrowia prezydenta USA Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ko/zdr/Deutsche Presse-Agentur/polsatnews.pl