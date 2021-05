Pierwsze polskie miasto wprowadza bonusy dla zaszczepionych

Wałbrzych, jako pierwsze polskie miasto, wprowadza system bonusów dla zaszczepionych. Prezydent miasta zapowiada o połowę tańsze bilety do miejskich instytucji kultury.

Prezydent miasta, Roman Szełemej zapowiada, że tańsze bilety to tylko pierwszy kto, w całym systemie bonusów. Dodatkowe przywileje mają zachęcać tych, którzy do szczepień przeciwko COVID-19 nie są przekonani.

- Staramy się zrobić wszystko, aby uzyskać poziom zaszczepienia mieszkańców miasta, gwarantujący odporność populacyjną – stwierdził Szełemej.

Jak skorzystać ze zniżki?

Zgodnie z deklaracją prezydenta od wtorku w Wałbrzychu zacznie obowiązywać system bonusów. To m.in. zniżki do miejskich instytucji kultury i do kompleksu sportowo-rekreacyjnego Aqua-Zdrój. Zaszczepieni za bilety zapłacą o połowę mniej.

Zaszczep się i zgarniaj bonusy❗

Jeśli jesteś mieszkańcem Wałbrzycha i zaszczepiłeś się przynajmniej pierwszą dawką przeciwko COVID-19 to czekają na Ciebie zniżki w wałbrzyskich atrakcjach!

Z udogodnień mogą skorzystać mieszkańcy Wałbrzycha, którzy przejęli przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19.

Wśród obiektów, w których można wykorzystać bonus, znalazły się: Zamek Książ, Stara Kopalnia, Muzeum Porcelany, Teatr Lalki i Aktora i w Wałbrzyski Ośrodek Kultury.

Prezydent Wałbrzycha podkreśla, że wszyscy pracownicy miejskich instytucji kultury i urzędnicy będą zaszczepieni.

- Osoby przychodzące do instytucji będą miały pewność, że są obsługiwane przez osoby, które nie będą źródłem zakażeń - powiedział Szełemej.

Kolejnym elementem systemu, który ma zachęcić do szczepień, będą nagrody rzeczowe.

Wałbrzych stawia na szczepienia



Zniżka to kolejna inicjatywa, która ma przekonać mieszkańców Wałbrzych do szczepień. Pod koniec kwietnia rada miasta przyjęła uchwałę o obowiązkowym szczepieniu przeciwko Covid-19 wszystkich pełnoletnich osób pracujących w mieście.

Rada miasta zaapelowała również do ministra zdrowia o wpis COVID-19 na listę chorób zakaźnych objętych obowiązkiem szczepień. Decyzję w sprawie uchwały muszą podjąć jeszcze służby wojewody dolnośląskiego.

ko/PAP