Z raportu organizacji Center for Countering Digital Hate wynika, że 65 proc. wszystkich fake newsów i mitów związanych ze szczepieniami na COVID-19, pochodzi od dwunastu influencerów. Organizacja wykazała sieć powiązań, które mają świadczyć o ich wpływie na popularność nieprawdziwych teorii.

Center for Counterin Digital Hate to brytyjsko-amerykańska organizacja non-profit, która działa od 2017 roku. Jej celem statutowym jest działanie na rzecz walki z nienawiścią i dezinformacją w sieci. Organizacja swoimi działaniami próbuje wywierać presje na cyfrowych gigantach, namawiając do wprowadzenia mechanizmów ograniczających rozprzestrzenianie niesprawdzonych informacji.

Fragment raportu Center for Countering Digital Hate

12 czołowych graczy

Z raportu wynika, że 65 proc. wszystkich kłamstw i mitów dotyczących szczepionek na Covid-19 pochodzi z 12 kont liderów mediów społecznościowych. Raport zawiera analizę przepływu ruchu między stronami, a także sugestie, że każdy z przedstawionej listy miał wyraźny interes w kształtowaniu nieprawdziwych teorii dotyczących szczepień.

Na liście znalazło się 12 konkretnych nazwisk z informacją, na jakich platformach prowadzą działalność:

Joseph Mercola Robert F. Kennedy, Jr. Ty oraz Charlene Bollinger Sherri Tenpenny Rizza Islam Rashid Buttar Erin Elizabeth Sayer Ji Kelly Brogan Christiane Northrup BenTapper Kevin Jenkins

Prywatna działalność

W raporcie znajdziemy również informacje o tym, jak zarabiają, gdzie działają i jakim organizacjom patronują wspomniane osoby.

Joseph Mercola, numer jeden na liście, od wielu lat zarabia jako lekarz medycyny alternatywnej. Prowadzi gabinety, w których udziela rad dotyczących naturalnych metod zdrowienia. Poza konsultacjami, których udziela również za pośrednictwem sieci, mężczyzna zarabia na sprzedawaniu suplementów diety i naturalnych wyrobów medycznych.

Marcola jest autorem książki "Truth About COVID-19", w której stara się udowodnić, że pandemia koronawirusa to wymysł elit.

Kolejne miejsce na liście zajął Robert F. Kennedy JR., spokrewniony z byłym prezydentem USA. Organizacja, której przewodniczy Kennedy od lat wydaje publikacje, wygłasza odczyty i prelekcje, które mają podważać zasadność stosowania szczepionek.

Element wspólny

Na dalszych miejscach listy znajdują się działacze organizacji antyszczepionkowych, współwłaściciele firm produkujących suplementy diety, leki wspomagające walkę z Covid-19 oraz autorzy książek podważających istnienie pandemii.

Jak twierdzą autorzy raportu, publikacja ma być narzędziem nacisku na właścicieli portali społecznościowych, którzy do tej pory nie zdecydowali się na zablokowanie kont opisanych w raporcie.

