Policja postrzeliła włamywacza. "Bardzo pana przepraszamy"

- Postrzeliłeś mnie - krzyczy włamywacz na nagraniu. - Krwawię, umrę. Zadzwoń po karetkę - słyszymy na opublikowanym wideo. To pokłosie interwencji, która miała miejsce 7 maja, w piątkowe popołudnie.

ZOBACZ: Strażnik postrzelił się w Sejmie. Kancelaria go zwolniła

Kilka osób zadzwoniło wówczas na komisariat, zgłaszając łącznie włamania do pięciu samochodów. Sprawcy mieli poruszać się srebrnym autem marki Mitsubishi, wszyscy dzwoniący zanotowali ten sam numer rejestracyjny pojazdu. Funkcjonariusze sprawdzili samochód - okazało się, że w systemie został oznaczony etykietą "skradziony".

Auto zostało namierzone w rejonie Jack London Alley w pobliżu Varney Place. - Funkcjonariusze obserwowali dwie osoby stojące przed Mitsubishi. Wydawały się przeszukiwać i opróżniać torby oraz bagaż leżący na ziemi - przekazali mundurowi dziennikowi "San Francisco Chronicle".

Następnie na nagraniu widać podjętą interwencję. Ubrani "po cywilnemu" policjanci krzyczą "policja", a następnie mocują się ze złodziejami. Po chwili pada strzał, który rani 23-letniego włamywacza.

- Postrzelenie pana Pittmana po prostu nie powinno się wydarzyć - skomentował szef policji San Francisco Bill Scott. - Bardzo mi przykro, że pan Pittman został postrzelony podczas tego incydentu. Chciałbym skorzystać z okazji, aby publicznie przeprosić pana Pittmana, jego rodzinę i przyjaciół - dodał w internetowym wystąpieniu.

Zapewnił również, że skruchę wyraził oficer Zachary McAuliffe, czyli funkcjonariusz oddał strzał. Zgodnie ze słowami Scotta, miał osobiście przeprosić "Pana Xaviera Pittmana Jr.".

San Francisco's chief offered a rare public apology for the plainclothes officer involved in shooting and injuring a man last week. ⬇️https://t.co/rqWOP8o5eL