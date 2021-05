Poszukiwania dzieci uprowadzonych przez ojca. W akcji statki, śmigłowce i samolot

Przed zniknięciem dzieci mężczyzna, 37-letni mieszkaniec Wysp Kanaryjskich Tomas Gimeno, zadzwonił do swojej byłej żony oznajmiając jej, że już nigdy więcej nie zobaczy córek. Para rozstała się w sierpniu 2020 r.

W poszukiwaniach dzieci i ojca biorą udział wodne i powietrzne jednostki Gwardii Cywilnej oraz morskie służby ratunkowe, a także ochotnicy z miejscowej obrony cywilnej, którzy przeszukują południowo-wschodnie wybrzeże Teneryfy. W akcję zaangażowano siedem statków, dwa śmigłowce i samolot, a także grupę płetwonurków.

