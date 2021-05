Ochłodzenie z deszczem i burzami. Pogoda na piątek

W piątek na zachodzie i południu będzie pochmurno z opadami deszczu. W centrum i na wschodzie przejaśnienia na przemian z przelotnymi opadami i burzami, lokalnie z gradem. Tylko miejscami na północy padać nie powinno.

Podczas burz w ciągu jednej godziny może spaść do 30 mm deszczu, przez co możliwe są lokalne podtopienia dróg i zabudowań. Grad może mieć średnicę do 2 cm i uszkadzać dachy zabudowań, karoserie samochodowe i uprawy. Porywisty wiatr, osiągający do 90 km/h, może dodatkowo zrywać linie energetyczne i łamać gałęzie.

TwojaPogoda.pl

Chłodniej, biomet pogorszy się

Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 11 stopni na zachodzie do 20 stopni w centrum. Wiatr z kierunku zachodniego w porywach może dochodzić do 50 km/h.

Ciśnienie przez cały dzień będzie szybko rosnąć. Barometry pokażą w samo południe od 1000 hPa na Suwalszczyźnie do 1006 hPa na Dolnym Śląsku. Biomet będzie się pogarszać podczas opadów i burz.

ms/TwojaPogoda.pl