43-letni kierujący motocyklem wraz z pasażerką trafili do szpitala w wyniku doznanych obrażeń po zakończeniu jazdy na barierkach na drodze krajowej nr 911. Na śląskich drogach trwa czarna seria zdarzeń z udziałem motocyklistów. W ciągu 5 dni doszło do 3 wypadków. Ich bilans jest tragiczny. 2 osoby zginęły, a 2 odniosły bardzo poważne obrażenia i lekarze wciąż walczą o ich zdrowie.

Na DW 911 łączącej Bytom z Piekarami Śląskimi doszło w piątek do zdarzenia, w którym śmierć poniósł 41-letni motocyklista. Niemalże w tym samym miejscu, w niedzielę, 43-letni kierujący motocyklem wraz z pasażerką trafili do szpitala w wyniku doznanych obrażeń po zakończeniu jazdy na barierkach.

ZOBACZ: Świętokrzyskie. Groźna pułapka w lasach. Policja prosi o pomoc

Po kolejnych dwóch dniach, we wtorek, na DK 88 w Gliwicach zginął kolejny motocyklista. Miał 55 lat. A to niestety dopiero początek sezonu.

- Nie bez powodu przypominamy o niebezpieczeństwach związanych z podróżowaniem na motocyklu. Właśnie zainaugurowaliśmy akcję "Jednośladem bezpiecznie do celu" - zauważają policjanci ze Śląska.

WIDEO: 43-letni kierujący motocyklem wraz z pasażerką trafili do szpitala

"Najgorszym doradcą na drodze jest pośpiech"

Motocykl, motorower, skuter czy rower to środki transportu, z których korzystamy z przyjemnością w ciepłe dni. Jednak korzystanie z jednośladów jest obarczone wieloma czynnikami ryzyka. Nie mają np. zewnętrznej osłony przed zdarzeniami na drodze. Wewnętrzna ochrona to rozsądek i pełna koncentracja. Nie jest to jednak gwarancja sukcesu. Na drodze są jeszcze bowiem inni uczestnicy ruchu. To od każdego z nas - razem, jak i osobno - zależy bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

- Dla wszystkich znajdzie się miejsce na drodze, jeśli tylko będziemy zwracali uwagę na to, że nie jesteśmy na niej sami. Żaden pojazd nie ma możliwości uniknięcia niebezpieczeństwa w każdej sytuacji i w jakiś "cudowny sposób" zatrzymania się czy ominięcia zagrożenia wbrew prawom fizyki - przypominają funkcjonariusze.

- Nasze manewry muszą uwzględniać to, co dzieje się wokół i fakt, że otaczają nas inni uczestnicy ruchu drogowego. Pamiętajmy również, że najgorszym doradcą na drodze jest pośpiech. Każdy z nas chce gdzieś zdążyć, a sezon motocyklowy dopiero się rozpoczyna - dodają.

grz/Polsatnews.pl