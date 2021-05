Nikt nie przychodzi do pracy na oddziale covidowym dlatego, że jest fajnie, tylko do pacjentów, to oni dają nam siłę - mówią w Międzynarodowym Dniu Pielęgniarki i Położnej pielęgniarki pracujące na oddziale covidowym Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. Najbardziej boli nas hejt – przyznają.