Media: setki Polaków z Niemiec szczepi się w ojczyźnie

Setki Polaków mieszkających na co dzień w Niemczech przyjeżdżają z powrotem do Polski żeby zaszczepić się na koronawirusa, jak przekazał "Deutsche Welle" w środę. Chodzi o to, że w Polsce mogą się zaszczepić znacznie szybciej niż w Niemczech. Polacy wybierają przeważnie punkty niedaleko granicy.