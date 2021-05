Wywieźli 36-latka do lasu, gdzie ten zmarł. Koniec procesu byłych policjantów

Przed sądem w Gnieźnie zakończył się we wtorek proces b. funkcjonariuszy Karoliny F. i Filipa S. W maju 2018 r., będąc na służbie, zostali wezwani na interwencję do leżącego przy drodze nietrzeźwego 36-latka. Zamiast podjąć odpowiednie działania, zawieźli go do lasu - tam mężczyzna zmarł.