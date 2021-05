Policjant z VIII Komisariatu w Łodzi, który był po służbie, jadąc jedną z głównych ulic w Łodzi, zauważył dwóch mężczyzn. Podeszli oni do czarnego Volkswagena Golfa, wybili w aucie szybę, a następnie wyjęli z niego torbę z zawartością.

Policjant, jadąc autem, zauważył włamanie i podjął pościg za sprawcami, którzy zaczęli uciekać z pakunkiem chodnikiem.

Zajechał drogę samochodem

Jadący w tym samym kierunku funkcjonariusz wyprzedził złodziei, a następnie zaparkował auto przy wjeździe do bramy, wysiadł i zatrzymał mężczyznę, który uciekał z torbą.

Podczas szarpaniny mężczyzna, który trzymał łup wyciągnął ostre narzędzie, którym chciał się obronić przed ujęciem.

- Mężczyzna próbował wyminąć policjanta, funkcjonariusz jednak złapał go. Doszło pomiędzy nimi do szamotaniny, w efekcie czego policjant został uderzony. Mężczyzna wyciągnął także nóż, który policjant wytrącił - powiedział komisarz Marcin Fiedukowicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Dzięki pomocy świadków zdarzenia zostały powiadomione służby, a na miejsce przyjechały posiłki.

- Do czasu przyjazdu radiowozów policjant przytrzymywał sprawcę - ustaliła reporterka Polsat News.

Ujęty to 45-letni Gruzin, który usłyszał zarzuty i został aresztowany tymczasowo.

800 tys. w plastikowej torbie

W plastikowej torbie było 800 tys. zł w gotówce. Reporterka Polsat News ustaliła, że najprawdopodobniej były to pieniądze pożyczone przez jedną z firm. Gotówkę miał do siedziby dostarczyć pracownik, który jednak po drodze zatrzymał się, zostawiając pieniądze na siedzeniu pojazdu. To wtedy doszło do włamania do auta.

Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym to, czy pracownik mógł być obserwowany przez sprawców. Rozpatrywane są także inne możliwe wątki. Trwają czynności w tej sprawie.

Gruzin usłyszał już zarzut rozboju, za który grozi do 10 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek.

