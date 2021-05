W indyjskim stanie Gujarat niektórzy wierzący Hindusi raz w tygodniu chodzą do specjalnych schronisk dla krów, aby poddać się terapii krowim łajnem i moczem mając nadzieję, że zwiększy to ich odporność na koronawirusa lub pomoże wyzdrowieć.



Po wtarciu w siebie mieszanki oczekują aż wyschnie na ich ciałach. W międzyczasie przytulają się lub oddają cześć krowom lub praktykują jogę.



- Jeśli zmieszamy krowie łajno z moczem i rozsmarujemy je na naszym ciele, witamina zostanie wchłonięta. Kiedy wsmarowaliśmy tę mieszkankę była mokra, a teraz wyschła na naszym ciele, to oznacza, że ​​witamina B12 została wchłonięta - powiedział Gautam Manilal Borisa, wiceszef firmy farmaceutycznej, który powiedział, że taka praktyka pomogła mu wyzdrowieć z Covid-19 w miniony roku.

Lekarze ostrzegają przed stosowaniem krowiego łajna. W ocenie naukowców nie ma naukowych dowodów na jego skuteczność, a może powodować ryzyko rozprzestrzeniania się innych chorób.

- Zgodnie z dostępną wiedzą i różnymi przeprowadzonymi badaniami, nie ma naukowych dowodów na to, że krowie odchody mogą być stosowane jako środek leczniczy lub wzmacniający odporność przeciw koroanwirusowi. Ludzie powinni mieć świadomość, że stosowanie zwierzęcego łajna może skutkować rozprzestrzenianiem chorób odzwierzęcych lub zakaźnych - mówił Ja Jayalal, lekarz i szef Indyjskiego Stowarzyszenia Medycznego.

