Watykan apeluje w sprawie... komunii Joe Bidena

List do przewodniczącego Konferencji Biskupów Stanów Zjednoczonych arcybiskupa Jose H. Gomeza wystosował prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Luis Ladaria - podały amerykańskie i włoskie media.

"Mylące byłoby to, gdyby powstało wrażenie, że tylko aborcja i eutanazja stanowią jedyne poważne kwestie katolickiej nauki moralnej i społecznej, które wymagają najwyższego poziomu odpowiedzialności ze strony katolików" - napisał prefekt watykańskiej kongregacji.

Amerykańscy biskupi chcą "zablokować" komunię Bidena

Dziennik "Corriere della Sera" pisze we wtorek, że list kardynała Ladarii można uznać za próbę "powstrzymania zwierzchników amerykańskich biskupów, którzy proponują przyjąć dokument na temat godności przyjmowania komunii". Ma on na celu, jak zaznacza się, niedopuszczenie do tego, aby katoliccy politycy, będący zwolennikami ustaw w sprawie aborcji, a więc przede wszystkim prezydent Biden, otrzymywali Eucharystię.

Zwraca się uwagę na to, że podziały w Episkopacie USA, które pogłębiły się w latach prezydentury Donalda Trumpa, ukazały się z całą mocą po wyborze Bidena, zaatakowanego przez przedstawiciela konserwatywnego skrzydło hierarchii kościelnej abpa Gomeza już w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. Przeciwko temu stanowisku wystąpił metropolita Chicago kardynał Blaise Cupich, uważany za bliskiego papieżowi Franciszkowi.

Prezydent-katolik

Biden jest drugim w historii USA prezydentem-katolikiem po Johnie Fitzgeraldzie Kennedym. Osobiście deklaruje się jako przeciwnik aborcji, ale popiera ustawy na rzecz prawa do wyboru.

30 marca arcybiskup Gomez zawiadomił Kongregację Nauki Wiary o zamiarze przeprowadzenia podczas obrad Episkopatu 16 czerwca głosowania nad dokumentem w sprawie odmowy udzielania komunii politykom, którzy są zwolennikami ustawy aborcyjnej.

List z Watykanu ocenia się jako próbę zatrzymania tej procedury. Kardynał Ladaria przypomniał, że przed rokiem Kongregacja zaleciła dialog, by zachować jedność Konferencji Episkopatów w obliczu różnic zdań na kontrowersyjne tematy.