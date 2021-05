Decyzja ws. frankowiczów odroczona

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła we wtorek bez terminu posiedzenie ws. zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską i dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów walutowych - poinformował rzecznik prasowy SN sędzia Aleksander Stępkowski. Przekazał, że Izba Cywilna zwróci się o stanowiska do prezesa NBP, KNF, RPO czy Rzecznika Praw Dziecka.