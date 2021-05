Ponad 300 rannych. Starcia Palestyńczyków z policją w meczecie Al-Aksa

Starcia wybuchły w poniedziałek rano na placu przed meczetem na Wzgórzu Świątynnym; zebrani tam Palestyńczycy rzucali w funkcjonariuszy kamieniami, zaś policja odpowiadała granatami hukowymi, gumowymi kulami i gazem łzawiącym. Walki przeniosły się także do środka meczetu, gdzie według agencji AP wybuchły dziesiątki granatów hukowych i stłoczonych było kilkaset osób.

ZOBACZ: Izrael: Sąd Najwyższy odroczył rozprawę dot. eksmisji Palestyńczyków ze Wschodniej Jerozolimy

Według Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca obrażenia odniosło co najmniej 305 Palestyńczyków, z których 228 wymagało przewiezienia do szpitala, a siedmiu było w ciężkim stanie.

Policja podała, że w starciach ucierpiało 21 funkcjonariuszy, z czego trzech hospitalizowano.

Do trwających ponad cztery godziny starć doszło po tym, jak Palestyńczycy rankiem ustawili na Wzgórzu Świątynnym barykady, mające na celu niedopuszczenie grup izraelskiej skrajnej prawicy, które planowały tam marsz z okazji Dnia Jerozolimy, upamiętniającego zdobycie przez Izrael arabskiej części miasta w wojnie sześciodniowej w 1967 r. Ostatecznie władze zakazały nacjonalistom wstępu do tego miejsca, choć dozwolony był ich przemarsz przez Dzielnicę Muzułmańską Starego Miasta.

ZOBACZ: Erdogan nazwał Izrael "państwem terroru"

Według policji zgromadzeni na placu wokół świątyni Palestyńczycy zaczęli rzucać kamieniami w funkcjonariuszy oraz na drogę blisko Ściany Płaczu, gdzie zgromadzeni byli modlący się Żydzi. Policja potem wkroczyła na kompleks wokół meczetu oraz rzucała granaty z gazem wewnątrz świątyni.

#BREAKING Israeli police storm #AlAqsa compound in the early hours of Monday with heavy tear gas and rubber-coated steel bullets firing at worshippers in the complex and inside Mosque spaces#Jerusalem #Israel #Palestine pic.twitter.com/TCLfY8Z0SK