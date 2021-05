Boso przemierza Australię. Zwraca uwagę na problem dotyczący mężczyzn

Temu byłemu zawodowemu żołnierzowi z doświadczeniem w Afganistanie przyświeca szczytny cel, swoją wędrówką chce zwrócić uwagę na problemy psychiczne trapiące współczesnego mężczyznę.

- Każdego dnia osiem osób popełnia samobójstwo w Australii, z czego sześć to mężczyźni – mówi magazynowi "VIVACE" Nootenboom. Opowiada o swojej historii, o tym jak rzuciła go dziewczyna, jak popadł w długi i ostatecznie stracił pracę.

- Czasami chodziłem tam i z powrotem w pobliżu Sydney przez sześć, siedem, osiem godzin dziennie. Dzięki świeżemu powietrzu i wysiłkowi fizycznemu mogłem znowu spać w nocy – opowiada Holender. Mniej więcej w tym czasie Nootenboom zostawił swoje buty w domu. - Uderzenie bosymi stopami o ziemię dodaje energii i poprawia samopoczucie - mówi magazynowi.

Walking from Cairns to Sydney is a feat of endurance by itself now imagine doing it barefoot. That's exactly what one man is doing. Anton Nootenboom, nicknamed the Barefoot Dutchman, is attempting to break the world record for the longest walk without shoes. #7NEWS pic.twitter.com/aJlCngwJsF